Nach Faustschlag: Unbekannte ziehen bewusstlosen Mann aus und berauben ihn

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde in Nürnberg niedergeschlagen und beraubt (Symbolbild). © IMAGO / Bihlmayerfotografie / agefotostock (Collage: Merkur.de)

Zwei Unbekannte schlugen einen Mann in Nürnberg bewusstlos, dann zogen sie ihn aus und beraubten ihn. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall vom Sonntag.

Nürnberg - Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 20. November, einen Mann in Nürnberg beraubt. Die Polizei berichtet von dem Vorfall in einer Pressemitteilung.

Nürnberg: Mann geschlagen, ausgezogen und beraubt

Demnach griffen die Unbekannten den Mann gegen 1.15 Uhr in der Schönweißstraße (Ecke Pflugstraße) durch einen unvermittelten Faustschlag an. Das Opfer fiel daraufhin zu Boden und war kurze Zeit bewusstlos.

„Nach Angaben des Geschädigten zogen die Männer ihn dort aus, entwendeten dessen Mobiltelefon sowie Bargeld und flüchteten“, so die Polizei. Zwei bislang ebenfalls unbekannte Zeugen begleiteten das Opfer nach Hause, von dort verständigte der Mann die Polizei. Er wurde mit Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich in ein Krankenhaus gebracht.

Nürnberger Polizei sucht nach Raubüberfall Zeugen

Die Nürnberger Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zudem werden die beiden Personen, die den Mann nach Hause brachten, gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden. (kam)

