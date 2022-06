Große Rauchwolke über Nürnberg: Halle gerät in Brand - Katwarn und Nina lösen aus

Von: Leyla Yildiz

In Nürnberg geriet eine Halle in Brand. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Löschung. © Friedrich/Vifogra

In Nürnberg ist es am Montagabend (6. Juni) zu einem Brand gekommen. Eine Halle ging in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Update vom 6. Juni, 21.35 Uhr: Bei dem abgebrannten Gebäude in Nürnberg handelt es sich laut der Nachrichtenagentur Vifogra um ein Gebäude aus Holz an der Kreuzung Virchowstraße und Äußere Bayreuther Straße. Es gebe bislang keine Verletzten, Informationen zu der Ursache des Brandes liegen derzeit noch nicht vor und die Feuerwehr war schnell Herr der Flammen. Die Warn-Apps Katwarn und Nina lösten wegen des Feuers aus.

Halle gerät in Brand: Rauchwolke steigt über Nürnberg auf

Erstmeldung vom 6. Juni, 21.14 Uhr: Nürnberg - Über der Frankenmetropole Nürnberg steigt momentan eine große Rauchwolke empor. Wie die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von Merkur.de berichtet, ist eine Halle in Brand geraten. „Es gibt eine Rauchentwicklung, die steil nach oben geht“, sagte ein Sprecher. „Momentan geht aber keine Gefahr für die Anwohner aus.

Brand einer Halle in Nürnberg: Feuerwehr kümmert sich um die Löschung

Seiner Aussage nach, ist die Feuerwehr vor Ort und kümmert sich um die Löschung des Brandes. Weitere Informationen folgen. (ly)