Real-Supermarkt in Nürnberg schließt in Kürze - Datum steht scho fest - Inventar wird bereits versteigert

Von: Nikolas Pelke

Alles muss raus: Das Ende des Real-Supermarktes im Mercado-Einkaufszentrum in Nürnberg rückt näher. © Nikolas Pelke

Der „Real“-Supermarkt im Nürnberger Einkaufszentrum „Mercado“ soll wohl schon am 9. April schließen. Bevor dort ein „Edeka“-Center eröffnet werden kann, kommt jetzt noch das gesamte Inventar im Internet unter den Hammer.

Nürnberg - Alles muss raus: Der Countdown im „Real“-Supermarkt im Einkaufszentrum „Mercado“ in Nürnberg hat jetzt offensichtlich endgültig begonnen. Vor dem großen Lebensmittelladen in der beliebten „Shopping-Mall“ beim Nordostbahnhof sind überall „Wir schließen diesen Markt“-Plakate zu sehen.

Real-Supermarkt in Nürnberg schließt bald: Inventar wird versteigert

Das gesamte Inventar wird zusätzlich bereits meistbietend auf einer Auktionsplattform im Internet angeboten. Bei Restlos.com kommt vom Kassentisch bis zum Kühlregal und vom Hubwagen bis zum Hochdruckreiniger scheinbar alles unter den Hammer, was nicht niet- und nagelfest ist. „Wir verwerten nahezu 100 Prozent“, teilt Fabian Altrichter, Geschäftsführer von Restlos.com, auf Anfrage mit. Das Nürnberger Unternehmen für Industrieverwertungen habe laut Altrichter bereits das vollständige Inventar von „Real“-Supermärkten in Bayreuth, Neustadt, Dresden und Wiesbaden mit großem Erfolg versteigert.

Das Mercado in Nürnberg - bald ohne Real. © Nikolas Pelke

Real schließt in Nürnberg: Supermarkt-Inventar ist offensichtlich gefragt

„Wir haben bei den Auktionen fast keine Gegenstände entsorgen müssen“, teilt Altrichter zufrieden mit. Hintergrund der bundesweiten „Real“-Marktschließungen ist ein Verkauf der lukrativsten Standorte an verschiedene Handelsketten wie Globus, Kaufland oder eben Edeka.

Die Marktschließung der „Real“-Filiale im Nürnberger Einkaufszentrum „Mercado“ in der Äußeren Bayreuther Straße erfolgt laut der Internetseite von Restlos.com spätestens am 9. April. Von „Edeka“ selbst ist aus der Pressestelle am Donnerstag dazu lediglich zu erfahren, dass man im Moment nur bestätigen könne, dass „wir den Markt übernehmen wollen und die entsprechenden Umbauarbeiten für einen Totalumbau des Marktes auf unser E-Center-Format“ vorbereiten. Inwieweit die neuen Besitzer planen, das Inventar aus dem bestehenden Markt beispielsweise aus Gründen der Nachhaltigkeit zumindest teilweise zu übernehmen, ist nicht zu erfahren. Fragen zur Übernahme der bisherigen „Real“-Mitarbeiter lässt „Edeka“ im Augenblick ebenfalls weitgehend unbeantwortet.

Apropos Mitarbeiter: Obwohl überall bunte Schilder in grellen Farben auf das bevorstehende Ende des „Real“-Supermarktes hinweisen, scheint die Stimmung unter den Beschäftigten in Anbetracht der Umstände kurz vor der Schließung erstaunlich gut und relativ gelassen zu sein. „Wir haben hier alle für ein Jahr eine Weiterbeschäftigung bei Edeka angeboten bekommen“, sagt eine Mitarbeiterin an der Kasse. Wie schnell der Umbau nach dem Abverkauf der Waren und der Versteigerung der Einrichtung erfolgen und die Neueröffnung tatsächlich stattfinden könne, stünde laut der Kassiererin wie viele weitere Details derzeit noch in den Sternen.

Real im Mercado: Besichtigung für Online-Auktion am 2. April

Fest steht dagegen schon, dass die Besichtigung der über 300 verschiedenen Auktionsposten für die Online-Versteigerung des Supermarkt-Inventars am 2. April wahrscheinlich noch bei laufendem Betrieb stattfinden wird. Wer also für Kaffeemaschinen oder Kühlinseln, Schwerlastregale oder Selbstbedienungskassen mitbieten will, muss laut der Homepage von Restlos.com bei der Abgabe des Gebotes ausdrücklich zur Kenntnis nehmen, dass das Supermarkt-Inventar bis zur endgültigen Schließung noch verwendet wird.

