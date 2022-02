Rentnerin aus Nürnberg wird von “falschem Polizisten” bestohlen – Schmuckschatulle geklaut 

Ein Blaulicht leuchtet an einem Polizeifahrzeug.

Dreiste Betrugsmasche

In Nürnberg wurde eine Rentnerin von einem “falschen Polizisten” bestohlen. Der Mann gab sich als Beamter aus und klaute der Frau ihre Schmuckschatulle.

Nürnberg – Am Freitag (11. Februar) wurde eine Rentnerin aus Nürnberg* Opfer einer ganz miesen Betrugsmasche. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken bekanntgab, verschaffte sich ein angeblicher Polizist Zugang zur Wohnung der 81-Jährigen aus der Siebmacherstraße. Gegen 13.15 Uhr klingelte es an der Haustüre der Frau und ein Mann stellte sich ihr als Polizeibeamter vor. Er erklärte der Seniorin, dass angeblich einige Gauner bei ihr in der Wohnung waren und er sich nun ein Bild von der Lage machen wolle.

Nürnberg: Schmuckkasten geklaut

Daraufhin ließ die nichtsahnende Frau den Betrüger in ihre Wohnung. Dieser fragte die Rentnerin sofort nach Schmuck und Bargeld. Als er im Schlafzimmer einen Schmuckkasten entdeckte, griff er im Handumdrehen zu und flüchtete mit der Beute aus dem Haus. Die 81-Jährige hatte keine Chance, den Dieb aufzuhalten. Laut Polizei ist der Schmuck einige tausend Euro wert.

Nürnberg: Zeugenaufruf gestartet

Nun hat die Kriminalpolizei Nürnberg eine Zeugenaufruf gestartet, um den “Fake-Polizisten” möglichst schnell das Handwerk zu legen. Der Täter ist etwa 1.80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und trug eine weiße Mund-Nasen-Maske. Außerdem hatte er eine schwarze Schreibmappe bei sich.

Mögliche Zeugen sollen sich an den Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0911) 21 12 33 33 wenden. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA