„Sorg da oben für Stimmung“: Fränkischer Comedian stirbt mit nur 56 Jahren – Fans trauern

Von: Tanja Kipke

Der fränkische Comedian Roman Sörgel, aka Bembers, ist tot. Seine Fans trauern um den Nürnberger. Noch vor wenigen Monaten sagte er seine Tour ab.

Update vom 9. Januar: Der Komiker Roman „Bembers“ Sörgel verstarb am Sonntag (8. Januar) überraschend (siehe Erstmeldung). Der Tod des fränkischen Comedians und Sängers hat die Mitarbeiter seiner Künstleragentur tief erschüttert. „Wir trauern hier alle“, sagte der Geschäftsführer von Streckenbach GmbH & Co. KG, André Streckenbach, am Montag in Ebersdorf bei Coburg.

Der 56-Jährige habe allen sehr am Herzen gelegen. Die Agentur habe mit „Bembers“ seit Beginn seiner Karriere vor etwa zwölf Jahren zusammengearbeitet, bis er am vergangenen Sonntag überraschend eines natürlichen Todes gestorben sei. „Wir trauern um einen wunderbaren Kollegen und großherzigen Freund, der viel zu früh gegangen ist“, schrieb die Agentur auf Facebook.

„Ey Horch a mol“: Bembers auf der Bühne 2018 in Bayreuth. © Matthias Kimpel/IMAGO

Erstmeldung vom 8. Januar, 21.30 Uhr: Nürnberg – Der Comedian Bembers (Roman Sörgel) ist tot. Anfang September hatte sich der Nürnberger zuletzt auf seiner Facebook-Seite zu Wort gemeldet. Er sagte seine bevorstehende Tour komplett ab. „Mir hat es vor ein paar Tagen komplett die Sicherung rausgeschossen und mein Hirn läuft nur noch auf Notstrom“, gab der Comedian damals als Grund für die Absage an. Er müsse zur Ruhe kommen. „Wir sehen uns wieder, wenn man Kopf wieder TÜV hat“, witzelte er am Ende des Beitrags damals noch.

Comedian Bembers stirbt mit 56 Jahren: Fans schockiert – „Mir fehlen die Worte“

Seine Band „Wassd scho? Bassd scho“ bestätigt den Tod des Komikers auf Facebook. „Wir trauern um unseren Freund, Wegbegleiter und Frontman...“, schreiben die Musiker. Seit 1998 glänzt die Band mit fränkischen Weihnachts- und Fußballliedern. Bembers wurde allerdings durch seine launigen Youtube-Videos bekannt, die er seit über zehn Jahren regelmäßig produziert, sein erfolgreichstes Video verfügt über 1,8 Millionen Aufrufe.

Auch die Agentur des Künstlers, Agentur Streckenbach, trauert um den 56-Jährigen. Mit einem schwarzen Titelbild und einem schwarz-weißen Profilbild drückt die Agentur ihr Beileid aus. Was genau die Ursache für den plötzlichen Tod des Komikers ist, war zunächst unklar. Laut Nordbayern.de soll multiples Organsversagen nach einer kurzen Krankheit die Ursache gewesen sein. Sein langjähriger Freund Benno Baum (Bandmitglied Wassd scho? Basst scho“) sagte dem BR: „Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wieder belebt werden“.

Fans trauern um fränkischen Comedian: „Mir fehlen die Worte. Mach‘s gut Roman“

Seine Fans sind über die Todesnachricht entsetzt. „Mir fehlen die Worte“, kommentiert jemand den Beitrag der Band. „Mach‘s gut Roman“. Die Trauer um den Comedian ist groß. „Sorg da oben für Stimmung“ und „Rock den Himmel“ ist ebenfalls in den Kommentaren zu lesen. „Wir werden dich vermissen.“

Auf der Facebook-Seite des Comedians bekunden zahlreiche Fans ihr Beileid unter seinem letzten Post. „Ruhe in Frieden“ ist dort mehrfach zu lesen. „Bembersla wos machsd denn? Horch amol, des geht doch ned“, schreibt ein Nutzer. „Mach‘s gut und trink einen an der langen Theke.“ (tkip)

