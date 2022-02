Angst vor den Nachbarn: Nürnbergs Partnerstadt in der Ukraine fürchtet russische Invasion

Von: Helena Grillenberger

Im Januar führte die ukrainische Armee noch Truppenübungen in der Region Charkow durch. © Vyacheslav Madiyevskyy/imago images

Nur etwa 40 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze entfernt liegt Charkow. Die Nürnberger Partnerstadt bereitet sich momentan auf eine erneute russische Invasion vor.

Nürnberg/Charkow ­– Noch läuft das Leben normal in Charkow. Die ostukrainische Partnerstadt Nürnbergs liegt gerade einmal 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt: Damit ist die Industriemetropole, die am nächsten an der russisch-ukrainischen Konfliktlinie liegende Millionenstadt.

Im Falle einer Invasion durch Russland wäre sie ein strategisch wichtiges Ziel, weiß Svitlana Chystyakova. Sie ist die Leiterin des „Nürnberger Hauses“ in Charkow, das dank der mittlerweile 32-jährigen engen Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Charkow seit 1995 besteht. In der Stadt gibt es zwei Fabriken, in denen Panzer gebaut werden. Weil Russland nun genau hinter der Grenze im Nordosten der Stadt rund 100.000 Soldaten zusammengezogen hat, rechnet Svitlana Chystyakova im Falle einer Invasion mit einem Angriff auf Charkow.

Bedrohliche Lage in Charkow: Svitlana Chystyakova liefert täglich Informationen

Wie bei der Annexion der Krim 2014 könnte auch dieses Mal die gemischte Bevölkerung als Vorwand für eine Invasion durch Russland dienen, sagt die Leiterin des „Nürnberger Hauses“ gegenüber dem BR. Die Einwohner von Charkow, der zweitgrößten ukrainischen Stadt, sind überwiegend ukrainisch, zum Teil aber auch russisch.

Bei ihrem täglichen Kontakt mit Christine Schüssler, Leiterin des Amtes für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg, liefert Svitlana Chystyakova den Nürnbergern Informationen über die bedrohliche Lage in der Partnerstadt.

Charkow: Bedrohung durch Russland steigt

Gegenüber dem BR sagt die Leiterin des „Nürnberger Hauses“, noch sei die Lage ruhig. Auffallende Hamsterkäufe als Kriegsvorbereitung gebe es noch keine – die Einwohner der Stadt würden ihrem Alltag normal nachgehen. Bars, Cafés und Theater seien ganz normal geöffnet.

Sie sagt aber auch, dass die Menschen sich Sorgen machen, ob der zunehmenden Bedrohung durch das Nachbarland. Viele könnten sich noch an die russische Invasion in die Ostukraine und die Annexion der Krim 2014 erinnern. Bei einer Wiederholung befürchtet Svitlana Chystyakova eine massive Fluchtwelle aus Charkow. Viele Menschen würden sich bereits auf eine Invasion vorbereiten und Verteidigungstaktiken trainieren, so die Ukrainerin.

Russland-Ukraine-Konflikt: Schießübungen für Zivilisten

Auf Plakaten werde in Charkow für die staatlichen Einheiten der territorialen Verteidigung geworben, die Übungen für Freiwillige anbieten, sagt Brigitta Triebl, Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Charkow, gegenüber dem MDR. Dabei könne man sich in ganz unterschiedlichen Dingen schulen lassen: Wie löscht man Feuer? Wie kann man sich auf einen militärischen Konflikt vorbereiten? Es gebe auch Schießübungen.

Auch sie bestätigt, dass das Leben in der Stadt momentan ganz normal weiter laufe. Die Bedrohung bestimme aber jedes Gespräch. „Von den einen höre ich, dass sie überlegen, wohin sie im Ernstfall fliehen könnten, vielleicht zu Verwandten in die Westukraine oder nach Kiew. Andere sagen, sie wollten in einem solchen Fall ihre Stadt verteidigen“, so Brigitta Triebl gegenüber dem MDR. Panik herrsche aber nicht.

Auf eine friedliche diplomatische Lösung des Konflikts, wagt Svitlana Chystyakova momentan noch zu hoffen. Im schlimmsten Fall seien die ukrainischen Streitkräfte dieses Mal aber besser auf eine russische Invasion vorbeireitet.