90 Mal in der Woche: Ryanair startet in Nürnberg durch – „Freuen uns auf die Stadt“

Von: Nikolas Pelke

Teilen

Ryanair will in Nürnberg mit neuer Basis durchstarten: Zur Feier des Tages haben sich Dara Brady von Ryanair und Michael Hupe vom Dürer-Airport blaue T-Shirts übergestreift. © Jan Beinßen

Party zur Eröffnung: Zum Start der neuen Ryanair-Basis hat der Nürnberger Airport für die irische Airline eine kleine Willkommensparty am Dienstag auf dem Rollfeld veranstaltet.

Nürnberg – Zur Eröffnung der neuen Ryanair-Basis hat der Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport am Dienstag eine kleine Party auf dem Rollfeld veranstaltet. Mit den 29 neuen Ryanair-Zielen soll der Nürnberger Airport wieder zurück in die Erfolgsspur finden und an alte Höhenflüge mit über vier Millionen Passagieren pro Jahr anknüpfen können.

Mit einer kleinen Party auf dem Rollfeld ist die neue Ryanair-Basis am Dienstag auf dem Nürnberger Dürer-Flughafen eröffnet worden. © Max Haselmann / Airport Nürnberg

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Ryanair am Nürnberger Flughafen: Die ersten zwei Maschinen stehen schon bereit

Die beiden Maschinen stehen bereit. Auch die beiden Kapitäne sind startklar. „Unser erster Flug geht gleich nach Banja Luka”, sagen Christian Goertz und Matthias Meyer in ihren schneidigen Pilotenuniformen stolz.

Die beiden Piloten Christian Goertz und Matthias Meyer freuen sich auf viele Flüge ab Nürnberg. © Nikolas Pelke

Derweil machen sich auch die Bordbegleiter bereit für den etwa einstündigen Trip nach Bosnien-Herzegowina. „Arbeiten über den Wolken ist einfach ein Traum“, freuen sich die spanischen Stewardessen, Paulette und Yanira, unisono. „Ich fliege am liebsten nach Palma de Mallorca“, sagt Paulette. „Mein Lieblingsziel sind die griechischen Inseln“, sagt Yanira.

Die Crewmitglieder Yanira, Gorka und Paulette freuen sich über die Eröffnung der neuen Ryanair-Basis in Nürnberg. © Nikolas Pelke

Video: Bald höhere Ticketpreise bei Ryanair?

Ryanair startet von Nürnberg aus zu 29 Destinationen in Europa

In den kommenden Monaten werden die Crewmitglieder an Bord der beiden neu in Nürnberg stationierten Ryanair-Maschinen reichlich Gelegenheit bekommen, die schönsten Ziele in ganz Europa zu entdecken. Genau 29 Routen zu Zielen wie Ibiza, Faro oder Sofia stehen auf dem Flugplan. 90 Mal werden die Maschinen pro Woche insgesamt vom Dürer-Airport aus in alle Himmelsrichtungen abheben.

Die neuen Ryanair-Crews freuen sich auf die Stationierung in Nürnberg und die Flüge zu 29 Zielen in ganz Europa. © Nikolas Pelke

Mit der großen Auswahl an europäischen „Top-Destinationen“ will Flughafen-Chef Michael Hupe nicht nur dem fränkischen Tourismus nach zwei verlorenen Sommern einen dringend benötigten Schub geben. Mit den beiden Ryanair-Maschinen will Hupe auch dem Airport selbst nach der Corona-Flaute zurück zu alten Höhenflügen führen. Keine leichte Aufgabe laut Hupe für den Flughafen. Das neue Personal müsse beispielsweise eingearbeitet werden. „Uns geht es allen super, wenn uns wieder das Kerosin um die Nase weht“, hat Flughafen-Chef zur Begrüßung der beiden Maschinen gesagt, die ab sofort dauerhaft in Nürnberg stationiert werden.

Allein Ryanair sorgt mit der neuen Basis für über 50 Arbeitsplätze. „Wir werden auch hier in Nürnberg wohnen und freue uns schon auf die Stadt“, berichten die Crewmitglieder vor dem Boarding. „Besonders auf die berühmten Würstchen“, sagen die beiden Kapitäne und klettern zum ersten Start ins Cockpit.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.