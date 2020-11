Schüsse in Nürnberg: Zwei Tote - Bereich weiträumig abgesperrt - Polizei nennt erste Details

Großeinsatz in Nürnberg: Zwei Menschen wurden erschossen.

„Es kam jede Hilfe zu spät“

In Nürnberg gab es am Samstagvormittag Schüsse. Die Polizei hat zwei Tote bestätigt. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat.

In Nürnberg* sind am Samstag Schüsse gefallen.

Die Polizei* hat zwei Tote bestätigt.

Aktuell läuft ein Großeinsatz.

Update vom 21. November, 14.08 Uhr: Nach den Schüssen in Nürnberg teilt die Polizei mit, dass zwei Menschen ums Leben gekommen sind. „Die beiden Personen sind leider verstorben. Es kam jede Hilfe zu spät“, informiert die Polizei. Bei den Toten handelt es sich um eine Frau und einen Mann.

Update vom 21. November, 14.01 Uhr: Nach Angaben der Polizei wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen.

Update von 13.39 Uhr: Zwei Personen sind am Samstag im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ums Leben gekommen. Zuvor sind Schüsse gefallen, für die zwei angeschossenen Personen sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. „Es wird aktuell von einer Beziehungstat ausgegangen“, heißt es weiter.

Ein #Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen. Zwei Personen wurden angeschossen. Es wird aktuell von einer #Beziehungstat ausgegangen. — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) November 21, 2020

Nürnberg: Zwei Tote nach Schüssen - keine Gefahr für Unbeteiligte

Update von 13.19 Uhr: Am Samstag sind in Nürnberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Zuvor sind Schüsse gefallen. Die Polizei hat sich auf Twitter zu dem Vorfall geäußert: „Aktuell findet in Nürnberg Gebersdorf ein Polizeieinsatz mit vielen Einsatzkräften statt. Uns wurden dort Schüsse mitgeteilt.“ Es bestehe keine Gefahr für Unbeteiligte: „Die Lage ist unter Kontrolle.“

Zwei Tote nach Schüssen in Nürnberg: Tatverdächtiger festgenommen

Update von 12.42 Uhr: Zwei Menschen sind in Nürnberg auf offener Straße erschossen worden. Ein Tatverdächtiger wurde laut einer Polizeisprecherin festgenommen. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund lägen nicht vor.

Demnach fanden Einsatzkräfte eine Frau mit tödlichen Schussverletzungen auf einer Straße liegend auf. Unweit von ihr hätten die Polizeibeamten einen toten Mann gefunden. Das SEK sei im Einsatz. Die Straßen rund um den Tatort seien abgesperrt. Weitere Angaben konnte die Polizei am Mittag zunächst nicht machen.

Schüsse in Nürnberg: Zwei Tote - Bereich weiträumig abgesperrt - SEK vor Ort

Erstmldung vom 21. November, 12.10 Uhr: Nürnberg - Am Samstagvormittag gab es Schüsse im Nürnberger Süden. Dabei gab es zwei Tote. Derzeit laufe ein größerer Einsatz im Stadtteil Gebersdorf. Ein Spezialeinsatzkommando ist vor Ort.

Zwei Tote nach Schüssen in Nürnberg: Bereich um Bibertstraße weiträumig abgesperrt

Zum Hintergrund konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Ersten Angaben zufolge handelt es sich wohl um einen Streit im privaten Bereich. Der Bereich um die Bibertstraße ist aktuell weiträumig abgesperrt. Zuerst hatte nordbayern.de berichtet.

