Kitas bleiben im Notbetrieb: Auch Nürnberger Schulen fahren weiter auf Sparflamme 

Sieben-Tage-Inzidenz weit über 100

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Nürnberg liegt weiterhin weit über 100. Für Schulen und Kitas bleibt also alles beim Alten: Distanzunterricht und Notbetrieb.

Nürnberg - Die Schulen in Nürnberg* bleiben auch in der Woche von Montag bis Freitag (22. - 26. März) Distanzunterricht. Nur die Abschlussklassen dürfen weiterhin in die Schule. Auch in den Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege gilt in der nächsten Kalenderwoche weiterhin der Notbetrieb. Dies gab die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Nürnberg: Schulen bleiben weiterhin zu - Inzidenzwert weit über 100

Grund dafür sei der Sieben-Tage-Inzidenzwert*, der weiterhin weit über 100 liegt. Für die Stadt Nürnberg hat das Robert-Koch-Instituts* (RKI) am Freitag (19. März) einen Inzidenzwert von 147,2 veröffentlicht. Wie die Situation für die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege in der übernächsten Woche aussieht, richtet sich nach den Inzidenzwerten am Freitag der kommenden Kalenderwoche. Eine Entscheidung für die Schulen nach den Osterferien steht noch aus und hängt von dem dann herrschenden Infektionsgeschehen ab, so heißt es in der Pressemitteilung. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

