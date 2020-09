Nürnberg: Schuss in der Innenstadt gefallen? Polizei durchsucht nach lautem Knall Mehrfamilienhaus

Mehrere Polizeiautos stehen während des Einsatzes in de Nürnberger Innenstadt auf der Straße.

Großer Einsatz am Samstagabend

Nach einem lauten Knallgeräusch läuft in der Nürnberger Innenstadt momentan ein großer Polizeieinsatz. Ein Mehrfamilienhaus wird untersucht. War das Geräusch ein Schuss?

Nürnberg - Am Maxtorgraben in der Nürnberger Innenstadt war gegen 17.00 Uhr ein lauter Knall zu hören. Anwohner, die das Geräusch vernommen hatten, verständigten anschließend sofort die Polizei, die mit mehreren Wagen zu einem größeren Einsatz ausrückte. Das Gebiet um ein Mehrfamilienhaus, welches die Polizei in den Abendstunden durchsucht, wurde großräumig abgesperrt.

Nürnberg: Schuss in der Innenstadt? Polizeibeamte durchsuchen Mehrfamilienhaus

Das Portal inFranken.de berichtet mit Verweis auf die zuständige Polizei, dass es momentan noch unklar sei, ob es sich bei dem Knallgeräusch um einen Schuss gehandelt haben könnte. Mehrere Beamte sind derweil mit der Durchsuchung des Mehrfamilienhauses betraut. (fd)

