Streit in Bayern eskaliert: 16-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe auf anderen Jugendlichen

In Nürnberg ist ein Streit zwischen Jugendlichen eskaliert. © Vifogra/Friedrich

In einer Bildungseinrichtung in der Nürnberger Innenstadt stritten drei Jugendliche. Dabei kam es zu einem Angriff mit einer Schreckschusspistole.

Nürnberg - Ein 16-Jähriger hat in Nürnberg einen Gleichaltrigen mit einer Schreckschusspistole leicht verletzt. Zwischen den beiden und einem weiteren Jugendlichen sei es laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Dienstagmittag (15. März) in einer Bildungseinrichtung in der Innenstadt zum Streit gekommen. Warum es zwischen den drei Schülern zum Streit kam, ist noch nicht geklärt.

Nürnberg: Jugendlicher schießt mit Schreckschusswaffe

Im Laufe der Auseinandersetzung zückte der Tatverdächtige eine Schreckschusspistole und schoss mit dieser auf den anderen 16-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Der dritte Jugendliche, ein 17-Jähriger, blieb unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte konnten den Angreifer vor Ort festnehmen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.