Sexueller Übergriff auf Mädchen in Nürnberg: Verdächtiger ist 14 Jahre alt

Ein 14-Jähriger muss sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Der Jugendliche hatte in Nürnberg ein gleichaltriges Mädchen belästigt.

Nürnberg - Am Freitagabend (16. September) verhielt sich ein 14-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt sexuell übergriffig gegenüber einer Gleichaltrigen. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag mit.

Nürnberg: Sexuelle Belästigung unter Jugendlichen

Demnach war eine Jugendliche gegen 19.40 Uhr am Jakobsplatz unterwegs, als ihr ein fremder, vorbeifahrender Radfahrer mit der Hand auf den Hintern schlug. Der Verdächtige, der sich in Begleitung weiterer Personen befand, flüchtete zunächst.

Über Zeugen konnten die Polizisten allerdings seine Identität feststellen und per Telefon Kontakt zu ihm aufnehmen. Der Jugendliche begab sich daraufhin zur Polizeidienststelle. Nach einer Vernehmung wurde er einem Erziehungsberechtigten übergeben, heißt es weiter.

Nach sexuelle Belästigung: Jugendlicher muss sich in Verfahren verantworten

Der Teenager muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung verantworten.

Auch in München kam es am ersten Tag des Oktoberfests zu einem sexuellen Übergriff. Ein 37-Jähriger wurde festgenommen.

