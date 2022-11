Schwerer Unfall nahe Nürnberg: Smart-Fahrerin kollidiert mit LKW und kracht in Mercedes

Von: Christoph Gschoßmann

Der Smart wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © NEWS5 / Grundmann

Unfall in Nürnbergs Norden: Auf der A3 kollidierte eine Smart-Fahrerin aus unbekannten Gründen mit einem LKW und krachte dann in einen Mercedes.

München/Nürnberg - Unfall auf der A3: Drei Fahrzeuge waren auf der Autobahn im Erlenstegener Forst in Richtung Nürnberg am Samstagmittag (19.11.2022) in einen Unfall involviert. Der Auslöser dafür war wohl ein Manöver einer Smart-Fahrerin. Das berichtet das Nachrichtenportal News5.

Aus bisher ungeklärten Gründen streifte diese erst einen Lastkraftwagen, kam daraufhin ins Schleudern. Der Kleinwagen prallte frontal mit einem Mercedes zusammen - dadurch verletzte sich Frau mittelschwer.

War der Wintereinbruch schuld an dem Unfall? Schnee auf der A3

Ob das Wetter ein Grund für den Unfall war, konnten Polizeibeamte vor Ort weder bestätigen noch verneinen. Auf vielen von Bayerns Straßen ist es wegen des Wintereinbruchs derzeit glatt - so auch auf der A3, beim Eintreffen der Rettungsteams Schnee fiel. Die Autobahn musste nach dem Unfall gesperrt werden, auch die Feuerwehr war im Einsatz. (cg)

