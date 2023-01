„Star Wars“-Fans in Nürnberg: Tierheim erhält große Spende – Nicht nur Söder ein bekennender Anhänger

Von: Felix Herz

„Star Wars“-Fans sind bekannt für ihre originalgetreuen Kostüme – hier am Beispiel eines Treffens in Kolumbien. Auch in Nürnberg gibt es Fans, die sich mit viel Begeisterung der Sternensaga verschrieben haben (Symbolbild). © UIG / IMAGO

Das „Star Wars“-Universum hat Fans rund um den Globus – auch in Nürnberg. Der örtliche Fanclub begeisterte zuletzt mit einer großen Spende ans Tierheim.

Nürnberg – Die Musik, die Charaktere, die Lichtschwerter, die Alien-Rassen – sie alle haben sich in das popkulturelle Gedächtnis der Moderne gebrannt wie kaum eine andere Marke. Was 1977 mit „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ begann, ist im Jahr 2023 ein gigantisches, transmediales Medien-Universum, das neben den Filmen inzwischen auch zahlreiche Serien, Spiele, Bücher, Merchandise und einen Themenpark beinhaltet.

Weltweit gibt es große Fangemeinden – so auch in Nürnberg. Der „SWFN - Star Wars Fans Nürnberg e.V.“ ist sehr aktiv und spendete zum Beispiel erst Ende 2022 eine große Summe an das örtliche Tierheim.

„Star Wars“-Fans in Nürnberg: Söder und ein Fanclub

Sogar der Ministerpräsident Bayerns, CSU-Chef Markus Söder, ist ein glühender Anhänger der Sternensaga. Es gibt zahlreiche Fotos des 56-Jährigen, sei es mit „Star Wars“-Merchandise wie einer Sturmtruppler-Tasse oder mit einer Laserschwert-Attrappe in der Hand.

Markus Söder, seines Zeichens CSU-Chef und Ministerpräsident Bayerns, ist ein bekennender „Star Wars“-Fan. © Future Image / IMAGO

2017 schrieb Söder zum Beispiel, anlässlich des „Star Wars“-Feiertages am 4. Mai, dass er immer ein Fan der Science-Fiction-Geschichte war und sein werde.

Große Freude beim Tierheim Nürnberg: Spende des SWFN

Doch nicht nur der Franke Söder ist ein glühender „Star Wars“-Anhänger. In Nürnberg gibt es auch einen großen Fanclub, der „SWFN - Star Wars Fans Nürnberg e.V.“ Es gibt ihn bereits seit 2004 und zählt mehr als 100 Mitglieder. Neben dem monatlichen Mitglieder-Abend nehmen die Fans auch gemeinsam an städtischen Events teil und organisieren eine „eigene Fan-Convention, die Noris Force Con“, heißt es auf der Website.

Bei der letzten Convention des Fanclubs wurden wie üblich Spenden gesammelt – für das Tierheim Nürnberg. Am Ende kam die sehr stolze Summe in Höhe von 45.000 Euro zusammen, die im Rahmen der Waldweihnacht und unter Beisein des Christkinds Ende 2022 an das Nürnberger Tierheim übergeben worden war.

Dort freute man sich natürlich außerordentlich über die hohe Spendensumme. „Sensationelle Spende für unsere Hundetrakte!“, schrieb das Tierheim Nürnberg zum Beispiel auf Instagram. Dass die Gelder auch dringend benötigt werden, zeigt sich immer wieder, zuletzt wurde ein illegaler Welpenhandel in Bayern aufgedeckt.

Mit einem glühenden „Star Wars“-Fan als Ministerpräsidenten und unter anderem einem äußerst aktiven Fanclub mit sozialer Ader in Nürnberg, scheint die Macht in Mittelfranken stark zu sein. (fhz)

