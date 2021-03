Zieht Söder um? Gemeinde-Einwohner leiden unter Gerüchten - Nun bezieht Bayerns Ministerpräsident Stellung

Fotografen klettern durch Gärten

Hartnäckige Gerüchte halten sich seit Monaten. Zieht Ministerpräsident Markus Söder nach Rückersdorf? Die Gemeinde bezieht Stellung - auch der CSU-Chef selbst äußert sich.

Update vom 20. März: Plant Bayerns Ministerpräsident einen Umzug von Nürnberg nach Rückersdorf? Das Gerücht hält sich hartnäckig - die Anwohner leiden unter „Foto-Tourismus“ (siehe Erstmeldung). Nun hat offenbar der CSU-Chef selbst davon Wind bekommen. Er habe keinerlei Absicht, seinen Wohnsitz zu ändern, zitiert nordbayern.de seinen Sprecher. Und Söder selbst formuliert es so: „Leider grassieren aktuell viele Fake News - diese ist eine, die sich scheinbar hartnäckig und völlig grundlos hält. Deshalb zur Klarstellung: Ich bin und bleibe ein Nürnberger. Mein Platz ist in Mögeldorf.“

Zieht Söder um? Gemeinde klärt Gerücht jetzt auf - Einwohner leiden unter „Foto-Tourismus“

Erstmeldung vom 17. März: Nürnberg - Seit Monaten kursieren Gerüchte, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wolle in eine kleine Gemeinde im Nürnberger Land ziehen. Das hartnäckige Gerücht hat auch Folgen für die Einwohner der Gemeinde Rückersdorf. Um diese zu schützen und Klarheit zu schaffen, bezog der Ort nun mit einer Pressemitteilung Stellung.

„Auch wenn sich ein Gerücht hartnäckig hält und von vielen wieder und wieder weitergegeben wird, wird es dadurch nicht zur Wahrheit“, so der Bürgermeister Johannes Ballas in der Pressemitteilung. Dass Markus Söder in Zukunft in Rückersdorf wohnen wird, sei falsch, betont Ballas. Der Bayerische Ministerpräsident habe sich weder bereits in der angeblich neuen Nachbarschaft vorgestellt, noch ist er in Rückersdorf angemeldet.

Nürnberg: Wechselt Markus Söder den Wohnort? Hartnäckige Gerüchte

Einige Hausbesitzer haben seit der Klatschgeschichte einen regelrechten „Foto-Tourismus“ vor der Tür. Es betreffe aktuell drei unterschiedliche Standorte in Rückersdorf, heißt es weiter. Die Fotografen lassen den Hausbesitzern, vor allem am Wochenende, keine Ruhe. Bei dem Versuch, den angeblich neuen Wohnsitz von Markus Söder abzulichten, werde vor Toren, Zäunen und Gartenanlagen kein Halt gemacht. Der Bürgermeister möchte daher - auf Bitten der Hausbesitzer - nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Bayerische Ministerpräsident weder in Rückersdorf wohnt noch diesen Schritt erwägt.

Markus Söder behält sein Haus und sendet Grüße an Rückersdorf

Am Ende der Pressemitteilung hat der Bürgermeister Johannes Ballas noch eine Nachricht vom Ministerpräsidenten persönlich an die Gemeinde. „Unser Landesvater sendet schöne Grüße an die Rückersdorfer Bevölkerung“, schreibt Ballas in der Mitteilung. Söder sehe Rückersdorf sehr wohl als attraktiven Wohnort, wird sein Domizil jedoch mitnichten aus Nürnberg* nach Rückersdorf verlegen. (tk) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

