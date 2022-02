Helmut Schwarz ist unerwartet gestorben: Nürnberg trauert um Leiter des Spielzeugmuseums

Teilen

Dr. Helmut Schwarz mit einer personalisierten Ausgabe des „Verrückten Labyrinths“ anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand 2014. © Urs Latus/Spielzeugmuseum Nürnberg

Er galt als Pionier, Freund und Kollege: Dr. Helmut Schwarz ist am 20. Februar gestorben. Er hinterlässt eine Kulturlandschaft, die Nürnberg Anerkennung brachte.

Nürnberg – Er war ein Mann, der die Stadt Nürnberg kulturell voranbrachte, sein Netzwerk umfasste wichtige Spielzeughersteller. Dr. Helmut Schwarz, der ehemalige Leiter des Spielzeugmuseums in Nürnberg, ist am Sonntag (20. Februar) ohne Vorwarnung und im Alter von 69 Jahren aus dem Leben gerissen worden. Das schreibt die Stadt Nürnberg in einem Nachruf. Seine Nürnberger Kolleginnen und Kollegen sehen in ihm ein Pionier mit Hang zur Digitalisierung, der das Spielzeugmuseum in 20 Jahren zu internationalem Renommee geführt hat.

Nürnberger Spielzeugmuseum: 20 Jahre Wandel dank Dr. Helmut Schwarz

Dr. Helmut Schwarz wurde am 5. September 1952 in Gerolzhofen in Unterfranken geboren. Er studierte Geschichte und Anglistik in Erlangen, Berlin und München. Seine Doktorarbeit schrieb er über die Geschichte der Industrialisierung in Forchheim. Von 1983 bis 1994 war er im damaligen Centrum Industriekultur wissenschaftlicher Mitarbeiter. In dieser Zeit half er dabei, den Museumsverband zu gründen. Dazu zählt auch das Spielzeugmuseum Nürnberg, das 1971 eröffnet wurde. 1994 wurde er Leiter des Spielzeugmuseums und führte es 20 Jahre.

In diesem Zeitraum setzte er unterschiedliche Projekt, wie den Kinderspielbereich im Dachgeschoss, den Museumsspielplatz mit Café oder das virtuelle Depot durch. Stets war er offen für neue Projekte, gestaltete das Museum dauerhaft interessant für Jung und Alt – nicht zuletzt wegen seiner besonderen Kooperationspartner, die ihm internationale Anerkennung einspielten.

Nürnberger Museen: Mit Dr. Schwarz verliert die Kulturlandschaft einen Fachmann und Freund

Auch veröffentlichte er zahlreiche Schriften zu Themen, die die Historie der Spielzeugindustrie betrachteten. 2019 erschien eines seiner wichtigsten Bücher: „Spielräume. Von der Sammlung Bayer zum Spielzeugmuseum Nürnberg“. Ohne aufdringlich zu sein, teilte er seine Expertise – seine Kolleginnen und Kollegen sehen in ihm „nicht nur einen ausgewiesenen Fachmann, sondern auch einen allseits hochgeschätzten Freund und Kollegen“, wie Bürgermeisterin Prof. Dr. Julia Lehner mitteilt.