Neuauflage von Nürnberger Stadtführer - Vorstellung via Live-Stream

Viele neue Orte

Welche Orte in Nürnberg sollte man besucht haben? Das verrät ein neu überarbeiteter Stadtführer, der am Mittwochabend (9. Mai) vorgestellt wird.

Nürnberg - 2012 ist die Erstausgabe des Stadt(ver)führers „111 Orte in Nürnberg, die man gesehen haben muss“ (Emons) erschienen. Jetzt gibt es eine Nachauflage: Fast die Hälfte der Orte ist neu konzipiert, teilt die Stadt Nürnberg* jetzt mit.

Überarbeiteter Stadtführer: Vorstellung via Live-Stream

Mit unter den Neuzugängen ist die 2014 eröffnete Kunstvilla an der Blumenstraße 17. In dieser stellt Jo Seuß den neu überarbeiteten Stadt(ver)führer am Mittwoch (9. Juni) um 18 Uhr in einem Live-Stream aus der Tafelhalle vor. Dabei liest er rund zehn Texte aus dem Buch. Musikalische Unterstützung erhält er dabei von Kompositionen des Musikers Heinrich Hartl. Gemeinsam schicken sie das Publikum auf eine abwechslungsreiche Entdeckertour, kündigt die Stadt an. Dabei werden Teilnehmende nicht nur bekannte Orte Nürnbergs kennenlernen, sondern auch unbekannte.

Tickets zum Preis von 7 Euro gibt es unter www.kunstkulturquartier.de/kunstvilla/programm/veranstaltungen. Das Passwort zum Live-Stream wird anschließend übermittelt. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

