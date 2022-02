Der erste in Bayern: Stadtrat beschließt Aktionsplan „Queeres Nürnberg“

Wo kann die Stadt „mehr Flagge“ zeigen? Antworten darauf soll der Aktionsplan „Queeres Nürnberg“ geben. © Wolfgang Kumm/dpa

Der Stadtrat hat den Aktionsplan „Queeres Nürnberg“ verabschiedet. Er soll die Sichtbarkeit und Akzeptanz von queeren Bürgerinnen und Bürgern erhöhen.

Nürnberg – Am Mittwoch (23. Februar) hat der Nürnberger Stadtrat mit großer Mehrheit den Aktionsplan „Queeres Nürnberg“ beschlossen. Mit dessen Hilfe sollen Belange von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Interpersonen künftig besser berücksichtigt werden. Das zielt nicht zuletzt auf die Verwaltung ab, die für die Anliegen queerer Personen sensibler werden soll. Zudem will die Stadt Nürnberg ihre Angebote allen Bürgerinnen und Bürgerinnen zugänglich machen, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Der Plan ist bayernweit der erste und einzige seiner Art.

Nürnberg: Sichtbarkeit queeren Lebens verbessern

Er sei 2020 und 2021 von vielen engagierten Menschen aus der Zivilgesellschaft und der Verwaltung erarbeitet worden, teilte Oberbürgermeister Markus König in der Stadtratssitzung mit: „Er wird dazu beitragen, die Sichtbarkeit queeren Lebens zu erhöhen, Beratungsstrukturen zu stärken, die Verwaltung zu öffnen und die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu stärken. Denn Sichtbarkeit und Repräsentanz schaffen Akzeptanz und Sicherheit.“

Rund 100 Maßnahmen aus neun Handlungsfeldern sieht der Aktionsplan vor. Sie umfassen alle Facetten des gesellschaftlichen Zusammenlebens und alle Lebensalter. Christine Burmann arbeitet in der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle, die den Prozess lenkt. Sie zählt auf, wer die Maßnahmen erarbeitet hat: Bürgerinnen und Bürger aus der Zivilgesellschaft, der Politik und der Fachwelt. Dazu Vertretungsorganisationen, Stadtratsmitglieder und Mitarbeitende der Stadtverwaltung.

Nürnberg: Erste Aktionen laufen bereits

Erste Aktionen wurden schon gestartet. So haben sich Mitglieder der kommunalen Jugendarbeit mit Vertretern der queeren Jugendarbeit vernetzt, um gemeinsame Angebote für städtische Jugendzentren anbieten zu können. Ein Highlight könnte der „Come together Cup“ im Juni werden – ein queeres Fußballturnier, das ein Zeichen für Sichtbarkeit und gegen Vorurteile setzen soll. Für Juli ist eine Aktion zum Thema „Queeres Altern“ geplant. Zudem wird das Stadtarchiv die queere Geschichte Nürnbergs aufbereiten.

Nürnberg: Vier Jahre Zeit für die Umsetzung

In der Vorlage des Stadtrats sind grundlegende Informationen zu queerem Leben zusammengefasst. Sie legt fest, wie und von wem die jeweiligen Aktionspläne erstellt werden. Außerdem wird darin die geschäftsbereichsübergreifende Koordinierungsgruppe der Stadtverwaltung vorgestellt. Am Schluss sind alle Einzelmaßnahmen aufgelistet. In den nächsten vier Jahren sollen sie umgesetzt werden.

Oberbürgermeister König dankte allen Beteiligten, die den Plan erstellt haben: „Dieser Prozess ist deshalb erfolgreich und umfassend, weil viele Erfahrungen, Perspektiven und Bedürfnisse Eingang in den Plan gefunden haben und kontinuierlich weiter finden werden.“ Nürnberg sei eine bunte und diverse Stadt, betont König. Als Stadt des Friedens und der Menschenrechte gehöre der Kampf gegen Diskriminierung zu ihren besonderen Aufgaben.

Der Aktionsplan kann online unter www.menschenrechte.nuernberg.de eingesehen werden. Er wird laufend ergänzt.

