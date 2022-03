Stichflamme beim Öffnen eines Briefkuverts: Großeinsatz in Nürnberger Bank

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg kam es am Donnerstag zu einem größeren Einsatz © NEWS5 / Oßwald

Eine Mitarbeiterin einer Poststelle in einer Nürnberger Bank öffnete ein Kuvert: Es gab eine Stichflamme. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Nürnberg - In Nürnberg kam es am Donnerstag, 24. März, zu einem Einsatz der Polizei. Als eine Angestellte in der Poststelle einer Bank gegen 8 Uhr ein DIN A5 großes Briefkuvert geöffnet hat, ist es zu einer Stichflamme gekommen. Die 63-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Nürnberg: Stichflamme in der Poststelle einer Bank - Sprengstoffexperten ermitteln

Die Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamts haben unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen übernommen.

Nürnberg: Stichflamme in Bank - Feuerwehr, Polizei und Spezialkräfte im Einsatz

Weitere Erkenntnisse liegen laut Polizei noch nicht vor. Laut News5 waren Polizei und Feuerwehr im Einsatz, auch Spezialkräfte und Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts waren vor Ort. Die Fürther Straße musste zeitweise gesperrt werden. (kam)