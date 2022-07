Streit an Döner-Imbiss eskaliert: Blumenkübel fliegt durch die Luft - Mehrere Verletzte

Von: Franziska Konrad

In der Nürnberger Innenstadt kam es in der Warteschlange vor einem Döner-Imbiss zu einer Auseinandersetzung (Symbolfoto). © Söhnke Callsen/dpa

In einer Warteschlange vor einem Döner-Stand in der Nürnberger Innenstadt entbrannte am Wochenende ein heftiger Streit. Ein Mann und zwei Frauen wurden verletzt.

Nürnberg - Als nächtlicher Snack nach dem Weggehen genießt der Döner auch in Bayern große Beliebtheit. Vergangenes Wochenende (25.-26. Juni 2022) entbrannte vor einem Döner-Imbiss in der Nürnberger Innenstadt jedoch eine Auseinandersetzung, mehrere Personen wurden von einem Unbekannten verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nürnberg: Streit in Warteschlange vor Döner-Imbiss - Angreifer schlägt mehrfach auf Mann ein

Der Vorfall ereignete sich laut der Polizeiinspektion Nürnberg in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr. Der unbekannte Mann hatte sich an einer Warteschlange vor einem Imbiss in der Ludwigstraße vorgedrängelt. Was zunächst mit einem Wortgefecht begann, entwickelte sich rasch zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Laut Polizeibericht schlug der Angreifer mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Außerdem warf der Unbekannten einen etwa 70 Zentimeter großen Blumenkübel in Richtung des 44-Jährigen - und verletzte dadurch zwei Frauen. Die beiden 38 und 40 Jahre alten Opfer erlitten durch den Wurf des Blumenkübels jeweils eine Verletzung im Kopfbereich und mussten im Anschluss - ebenso wie der 44-Jährige - in einem Krankenhaus behandelt werden.

Auseinandersetzung vor Döner-Stand - Fahndung nach Angreifer bisher ohne Erfolg

Der Angreifer selbst konnte sich im Anschluss an die Auseinandersetzung unerkannt entfernen. Eine Fahndung mehrerer Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Der Gesuchte wird von den Beamten folgendermaßen beschrieben:

circa 30 Jahre alt

etwa 180 cm groß

bekleidet mit dunklem T-Shirt und blauer, kurzer Hose

Wegen des Vorfalls hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen. Personen, welche die oben beschriebene Auseinandersetzung in der Ludwigstraße wahrgenommen haben oder Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 mit der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

