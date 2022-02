Tritte gegen Kopf: Streit eskaliert mitten auf der Straße - Jetzt ermittelt die Mordkommission

Von: Katarina Amtmann

Ein Streit ist in Nürnberg eskaliert (Symbolfoto). © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

In Nürnberg ist ein Streit eskaliert. Ein 48-Jähriger trat einem anderen Mann mehrfach gegen den Kopf. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Nürnberg - Am Dienstag (22. Februar) hat sich in der Nürnberger Südstadt eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ereignet. Nun stellte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einen Haftantrag gegen einen 48-Jährigen. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit.

Nürnberg: Zwei Männer geraten in Streit - 48-Jähriger tritt Kontrahenten gegen den Kopf

Demnach gerieten zwei Männer (47 und 48 Jahre alt) aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Straßenbahnhaltestelle in der Dianastraße in Streit. Der 48-Jährige soll den Anderen zu Boden gebracht und dort mehrmals mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben. Alarmierte Polizisten nahmen den Verdächtigen noch vor Ort fest. Das Opfer kam in ein Krankenhaus, der 47-Jährige erlitt mehrere Kopfverletzungen, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Streit in Nürnberg eskaliert: Versuchter Tötungsdelikt? Mordkommission ermittelt

„Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Fußtritten gegen den Kopf, übernahm die Nürnberger Mordkommission noch am Abend die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der 48-Jährigie wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Nürnberger Mordkommission unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen. (kam)

