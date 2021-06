Streit unter Jugendlichen: 16-Jähriger zieht PTB-Waffe - Opfer wehrt sich

Eine Auseinandersetzung zweier Jugendlicher artete in Fürth aus. (Symbolbild)

Polizei ermittelt

Ein 16-jähriger Jugendlicher bedrohte sein Gegenüber nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer PBT-Waffe. Die Polizei konnte ihn festnehmen.

Fürth - Am Sonntagnachmittag (6. Juni) gerieten ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger in der Fürther* Innenstadt aneinander. Dabei zückte einer der beiden Männer eine PTB-Waffe. Die beiden einander bekannten Männer trafen sich laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken* gegen 17 Uhr am Fürther Löwenplatz. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Fürth: Körperliche Auseinandersetzung artet aus - Jugendlicher zieht Waffe

Der Jüngere der beiden zückte daraufhin eine mitgeführte PTB-Waffe und bedrohte seinen Kontrahenten. PTB-Waffen sind Schreckschuss- oder Signalwaffen. Sie verschießen in der Regel Platzpatronen oder pyrotechnische Ladungen, ohne dass dabei Geschosse durch einen Lauf getrieben werden.

Der bedrohte 19-jährige Mann schaffte es, seinen Angreifer zu entwaffnen. Jedoch zog sich der Bedrohte aufgrund des körperlichen Streits eine Schürfwunde am Ellenbogen zu. Zudem erhielt er eine Bisswunde an der Hand.

Der 16-Jährige flüchtete auf seinem Fahrrad. Derzeit werden Zeugen befragt. Erste Befragungen ergaben Aufschlüsse auf die Identität des Jungen. Inzwischen konnte die Polizei ihn festnehmen. Nun muss er sich in einem Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und eines Vergehens gegen das Waffengesetz verantworten. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Die wichtigsten Geschichten aus dem schönen Nürnberg gibt‘s jetzt auch in unserem brandneuen, regelmäßigen Nürnberg-Newsletter.