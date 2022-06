Streit in Nürnberg eskaliert: Schwer verletzter Mann bittet in Metzgerei um Hilfe

Von: Katarina Amtmann

Die Polizei sucht nach zwei Männern. Ein 34-Jähriger wurde bei einem Streit schwer verletzt (Symbolbild). © IMAGO / U. J. AlexanderIMAGO / U. J. Alexander

Ein 34-Jähriger wurde in Nürnberg bei einem Streit womöglich mit einem Messer verletzt. Er suchte in einer Metzgerei Hilfe.

Nürnberg - Am Donnerstag (9. Juni) eskalierte in der Nürnberger Südstadt ein Streit zwischen mehreren Personen. Ein 34-Jähriger wurde laut Polizei schwer verletzt. Es werden Zeugen gesucht.

Streit in Nürnberg eskaliert: Verletzter Mann bittet in Metzgerei um Hilfe

Der Pressemitteilung zufolge betrat der 34-Jährige mit Verletzungen gegen 13.30 Uhr eine Metzgerei und bat um Hilfe. Zuvor war er nach bisherigem Kenntnisstand mit zwei Personen zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße in einen Streit geraten. Laut Polizei wurde er dabei womöglich mit einem Messer verletzt.

Polizeibeamte fahndeten nach den beiden unbekannten Männern. „Diese konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden“, so die Polizei in der Pressemitteilung. Der 34-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Mann bei Streit in Nürnberg verletzt - Polizei sucht Zeugen

„Personen, die gegen 13.30 Uhr im Bereich zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen“, so die Beamten. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll der 34-Jährige einen schwarzen E-Scooter mit sich geführt haben. (kam)

