Nürnberger Surfwelle: Im August dürfen alle ran – allerdings wohl nur gegen Geld

Von: Nikolas Pelke

Derzeit werden weibliche Surferinnen wie Christiane und Jugendliche unter 25 bevorzugt im Club aufgenommen. © Nikolas Pelke

Noch dürfen auf der neuen Nürnberger Dauerwelle nur Vereinsmitglieder surfen. Ab August dürfen alle auf die Welle - jedoch nur gegen Aufpreis.

Nürnberg - Genau zehn Jahre haben die fränkischen Wellenreiter für die erste Flusswelle in Nordbayern gekämpft. Seit der Eröffnung in diesem Frühjahr mit Markus Söder (CSU) dürfen bereits die rund 500 Mitglieder des Surfclubs „Dauerwelle“ über die stehende Welle auf der Pegnitz surfen. Mit dem Start in die Sommerferien sollen sich nun endlich auch alle Freizeit-Surfer und Hobby-Wellenreiter ohne Mitgliedsausweis in die neuen Nürnberger Surfwelle stürzen dürfen.

Neue Surfwelle in Nürnberg soll für Nicht-Mitglieder kosten

„Im August wollen wir die nächste Stufe zünden und auch Surfzeiten für die Öffentlichkeit anbieten, damit auch Nicht-Mitglieder surfen können“, kündigt Thorsten Keck, Vorsitzender des Nürnberger Vereins „Dauerwelle“, am Mittwoch auf Anfrage an. Noch sei die Welle den knapp 500 Mitgliedern vorbehalten.

Der genaue Betrag für den kostenpflichtigen Spaß auf der Welle für alle stehe laut Keck allerdings noch nicht fest. Wahrscheinlich sollen zwei Stunden ungefähr die Hälfte des monatlichen Mitgliedsbeitrages kosten. Dieser liegt aktuell bei 20 Euro pro Monat.

Frauen und Jugendliche unter 25 Jahren werden als Neu-Mitglieder bevorzugt

Apropos Mitgliedschaft: Grundsätzlich könnten alle Interessierten dem Verein beitreten. Derzeit würde aber besonders der Beitritt von Jugendlichen unter 25 Jahren und weiblichen Surferinnen gefördert. Diese dürften als „Lockmittel“ sofort auf der Welle reiten, während gestandene Surfmänner auf feste Wellenzeiten ein paar Monate warten müssten. Wenn die Welle frei ist, dürfen auch die Männer sofort die Pegnitzwelle reiten.

Diese besondere Maßnahme bei der Mitgliedergewinnung habe laut Keck vor allen Dingen historische Gründe. Von der Vereinsgründung bis zur Welleneröffnung seien zehn Jahre ins Land gegangen. In diesem Jahrzehnt des Bangens, Planens und Hoffens hätten die Mitglieder praktisch nur aus idealistischen Gründen für den Traum einer Welle einen monatlichen Vereinsbeitrag entrichtet.

Zahlen ohne Gegenleistung: Durch diese besondere Situation seien in den ersten neun langen Anfangsjahren praktisch keine Jugendlichen dem Verein aus nachvollziehbaren Gründen beigetreten. Deshalb soll mit der aktuellen Sondermaßnahme diese historisch gewachsene Vereinsstruktur korrigiert werden. Bereits im September will der Verein am Ufer der neuen Surfwelle übrigens mit einer großen Strandparty seinen zehnten Geburtstag feiern.

Nürnberger Surfclub nimmt „moderaten Preisanstieg“ gelassen

Derweil machen die gestiegenen Kosten für den Bau der neuen Flusswelle in Nürnberg gerade Schlagzeilen. Anstatt der vorgesehenen knapp 2,4 Millionen Euro wird die stehende Flusswelle am Fuchsloch wohl fast 3 Millionen Euro kosten. Für den Surfclub kein Grund zu Panik. „Die leichten Mehrkosten heben uns als Verein nicht aus den Angeln“, sagt Thorsten Keck, Vorsitzender des Vereins „Dauerwelle“, am Mittwoch weiter auf Anfrage. Erfreulicherweise hätten die Unterstützer aus dem Preisanstieg ebenfalls kein großes Drama gemacht.

Der Freistaat hat sich offensichtlich bereits bereit erklärt, seinen Anteil um knapp 300.000 Euro auf rund 1,4 Millionen Euro aufzustocken. Auch die Stadt Nürnberg will in genau einer Woche im Stadtrat ihren Anteil um rund 250.000 Euro auf 1,25 Millionen Euro erhöhen. Auch die Wellenreiter wollen zusätzlich 50.000 Euro zur gestiegenen Gesamtfinanzierung aufbringen. Mehr Geld soll beispielsweise die Öffnung der Welle für alle in die Vereinskasse spülen.

Welle kostet mehr als geplant: Verein hat keine Pleite zu befürchten

„Wir haben in keinster Weise unklug kalkuliert. Der total moderate Preisanstieg im Hinblick auf das Gesamtvolumen ändert überhaupt nichts an dem grandiosen Erfolg der Welle“, ist sich Thorsten Keck sicher und verweist auf den großen Zuspruch der Wellenreiter-Gemeinde. „Wir sind super happy, dass der Bau der Welle trotz Corona so gut geklappt hat“, betont Vereinschef Keck weiter. Durch die Folgen der Pandemie hätte auch die Baustelle an der Welle ein paar Preissprünge beim Baumaterial zu verkraften gehabt.

Selbst die Regierung von Mittelfranken attestiert dem Club, dass die Mehrkosten aufgrund von „unvorhergesehenen, unabweisbaren und vom Verein nicht zu vertretenden Umständen“ entstanden seien. Einmal habe ein Hochwasser laut Keck den Bauverlauf kurzfristig verzögert. Zusätzlich hätten die Wellen-Bauer an der Uferböschung etwas mehr Beton als gedacht verwenden müssen. Auch das Nürnberger Wasserwirtschaftsamt kommt zu der Einschätzung, dass die Mehrkosten beispielsweise durch „sportfachliche Erfordernisse“ begründet seien.

Heißt wohl im Klartext: Die Nürnberger Wellenreiter brauchen keine finanzielle Pleite zu fürchten. Der nach zehn Jahren unermüdlich erkämpfte Surfspaß auf der Pegnitz soll zur Freude der Aloha-Fans dagegen jetzt erst richtig losgehen.