Ein Stück Hawaii in Nürnberg: Neue Surfwelle sorgt für Begeisterung - „Mich hat das Surffieber total erwischt"

Von: Nikolas Pelke

Die neue Dauerwelle sorgt für Surfspaß in Nürnberg. © Nikolas Pelke

In der Frankenmetropole Nürnberg gibt es seit Kurzem eine Surfwelle. Die Euphorie rund um die frisch eröffnete „Dauerwelle“ ist riesengroß.

Nürnberg - Die neue „Dauerwelle“ an der Pegnitz sorgt für frischen Wind in Nürnberg. Plötzlich sind überall Surfbretter in der Frankenmetropole zu sehen. Christiane ist an diesem Dienstag (29. März) schon ganz früh aus den Federn gesprungen, um pünktlich zum Sonnenaufgang gemeinsam mit anderen Wellenreitern als eine der ersten Surferinnen am Flussufer zu sein. „Mich hat das Surffieber total erwischt“, gibt Christiane zu und holt einen pinken Sturzhelm und einen schwarzen Neoprenanzug aus der Tasche. „Der Anzug kann nie zu dick sein“, sagt Markus und schlüpft ebenfalls unter freiem Himmel in ein wasserdichtes Gummidress.

Markus hat das Surfen in München gelernt und ist von der Nürnberger „Dauerwelle“ begeistert. © Nikolas Pelke

Nürnberger Surfwelle sorgt für Begeisterung - Welle lässt sich per Knopfdruck starten

Während die aufgehende Sonne langsam die Luft erwärmt, rauscht das noch empfindlich kalte Wasser über das neue Wehr. Per Knopfdruck können die Surfer die Welle starten und die Höhe je nach Pegelstand und Flussgeschwindigkeit per Computer einstellen.

Per Knopfdruck können die Surfer die Welle starten und die Höhe je nach Pegelstand und Flussgeschwindigkeit per Computer einstellen. © Nikolas Pelke

„Das ist eine normale Wellengröße“, sagt Christiane und zeigt auf das tosende Wasser in dem betonierten Wellenkanal unter ihren Füßen. Gemeinsam werden jetzt die Bretter für den Ritt auf dem kühlen Nass vorbereitet.

Christiane hat das fränkische Surffieber gepackt. © Nikolas Pelke

„Die Surfbretter für Flusswellen sind etwas kleiner, weil die Wellen etwas kürzer sind als im Meer“, erklärt Markus, der als Niederbayer in München das Flussreiten auf dem bekannten Eisbach im Englischen Garten gelernt hat. Billiger seien die Bretter dadurch nicht. Rund 400 Euro müssten Neulinge für den gleitenden Unterboden einkalkulieren.

Die Bretter für die Welle im Fluss dürfen etwas kürzer sein. © Nikolas Pelke

Nürnberg: Surfwelle sorgt für neues Lebensgefühl in der Frankenmetropole

Apropos: Derweil verstärken Tina und Christian die surfverrückte Morgencrew am neuen Wellenstrand. „Ich habe zwei Jahre in Australien gelebt und bislang in Nürnberg immer das Meer vermisst. Das ist mit der Welle jetzt definitiv vorbei“, freut sich Christian und verschwindet im Bauwagen, um sich den obligatorischen Froschanzug überzustülpen.

Christian kommt mit Brett, Helm und Surfanzug zur neuen Dauerwelle in Nürnberg. © Nikolas Pelke

„Ich bin schon seit fünf Jahren im Verein und freue mich, dass der Surfspaß nach dem ganzen Stress jetzt endlich losgehen kann“, erzählt Tina, die sogar ihren Hund „Fidi“ zum neuen Surfstrand mitgebracht hat.

Nürnberg: Blumenketten-Party zur Eröffnung der „Dauerwelle“ mit Ministerpräsident Markus Söder

20 Monate nach dem Spatenstich ist die Fuchslochwelle erst am letzten Wochenende eingeweiht worden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich die Aloha-Blumenketten-Party als Befürworter der ersten Stunde nicht entgehen lassen. Satte zehn Jahre haben die Nürnberger Surfer gebraucht, um ihren Traum von einer stehenden Welle in der gemütlichen Pegnitz wahr werden zu lassen. Geld für das Millionenprojekt des mittlerweile 400 Mitglieder starken Vereins haben neben Stadt und Freistaat auch der Sportartikelkonzern Adidas aus dem benachbarten Herzogenaurach gesponsert. Die Firma Dreamwave hat die Wellenanlage in Kooperation mit der Universität Innsbruck entwickelt. Die Kombination aus Kanal, Rampe und Wehr soll unabhängig von der Wassermenge ganzjährig für Surfspaß in Franken sorgen.

Tina geht über die kleine Brücke zum Einstieg in die Welle. © Nikolas Pelke

Über eine kleine Brücke geht die Surfercrew derweil im Gänsemarsch zur Einstiegsstelle. Mit einer Hand wird das Brett auf das Wasser gesetzt. Dann folgt der beherzte Sprung auf wackligen Untergrund über reißendem Strom.

Zuerst ist Markus an der Reihe. Fast wie ein Profi gleitet der Niederbayer über die Welle. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit verlässt ihn die Balance und die schäumende Gischt spült Brett und Surfer flussabwärts. Über verschiedene Treppen können die Froschmänner nass aber glücklich wieder an Land krabbeln.

Nass aber glücklich nach dem Wellenreiten im Fluss in Nürnberg. © Nikolas Pelke

Dann sind die anderen Wellenreiter an der Reihe. „Das macht wahnsinnig Spaß. Du musst am Wochenende kommen, wenn die ganze Brücke voller Zuschauer ist“, freut sich Tina.

Nürnberg: Surf-Meisterschaften finden an Ostern statt

Noch befindet sich die „Dauerwelle“ offiziell im Probebetrieb. Aber schon an Ostern sollen zusammen mit dem Wellenreiterverband die Deutschen Meisterschaften im „Rapid Surfing“ an der neuen Fuchslochwelle in Nürnberg ausgetragen werden. Dann werden wohl noch mehr Froschmänner mit einem Aloha auf den Lippen und einem Surfbrett unter dem Arm die Frankenmetropole unsicher machen.

