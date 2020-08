Überfall auf Tankstelle: Bewaffneter Täter auf der Flucht - Polizei revidiert wichtiges Detail bei der Suche

An einer Tankstelle in Oberasbach nahe Nürnberg kam es zu einem bewaffneten Überfall.

Polizei mahnt zur Vorsicht

von Marion Neumann schließen

Zu einem Überfall auf eine Tankstelle kam es nahe Nürnberg: Ein Mann bedrohte einen Mitarbeiter mit einer Waffe und flüchtete. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter.

Ein Mann überfiel nahe Nürnberg* am Sonntagabend (2. August) eine Tankstelle.

Aktuell läuft eine Großfahndung nach dem Täter.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht - der Mann ist vermutlich bewaffnet.

Update vom 3. August, 12.35 Uhr: Nun werden weitere Details zu dem Täter bekannt, der eine Tankstelle nahe Nürnberg überfallen hat (siehe Erstmeldung). Offenbar ist der Mann 1,95 Meter groß (ursprünglich wurde nach einem 1,85 Meter großen Mann gesucht), schlank, und trägt eine vollständige Gesichtsmaske. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er außerdem Handschuhe, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und helle Turnschuhe.

Überfall auf Tankstelle in Bayern: Mann mit bunter Corona-Maske zückt Waffe - Großfahndung läuft

Erstmeldung vom 3. August, 11.10 Uhr:

Oberasbach - Die Polizei Mittelfranken sucht nach einem Mann, der eine Tankstelle überfallen haben soll. Laut Mitteilung der Polizei ereignete sich die Tat am Sonntagabend (2. August). Der bislang unbekannter Täter hat eine Tankstelle in der Rothenburger Straße in Oberasbach (Landkreis Fürth), rund zehn Kilometer von Nürnberg entfernt, überfallen und einen Mitarbeiter mit einer schwarzen Waffe bedroht.

Überfall auf Tankstelle in Bayern: Mann mit bunter Maske zückt Waffe - Großfahndung läuft

Aktuell fahndet die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem Flüchtigen. Wie infranken.de berichtet, ist auch ein Hubschrauber bei der Großfahndung im Einsatz. Der mutmaßliche Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich, etwa 1,85 Meter groß

Bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Hose

Zudem trug er eine bunte Gesichtsmaske

+ Die Tankstelle in Oberasbach nahe Nürnberg, in der es zu dem bewaffneten Überfall kam. © Oßwald/NEWS5

Nürnberg: Mann mit bunter Corona-Maske überfällt Tankstelle - Er ist wohl bewaffnet

Da der Täter vermutlich bewaffnet ist, mahnt die Polizei zur Vorsicht. Hinweise können an die 110 oder an jede Polizeidienststelle abgegeben werden.

Wir fahnden nach einem Mann:

Ca. 185cm, bekleidet mit schwarzem Oberteil + schwarzer Hose. Trug zur Tatzeit bunte Gesichtsmaske.



Vorsicht!



Der Verdächtige überfiel vor kurzem die #SUPOL-Tankstelle in #Oberasbach unter Vorhalt einer schwarzen #Waffe. pic.twitter.com/6U8Y2v325t — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 2, 2020

Kürzlich fanden Polizisten in Nürnberg einen betrunkenen 11-Jährigen im Park - daraufhin folgte eine blutige Auseinandersetzung.

