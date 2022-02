Bartgeierweibchen im Nürnberger Tiergarten legt zwei Eier - die Art ist vom Aussterben bedroht

Die Mitarbeiter des Nürnberger Tiergartens haben die Eier der Bartgeier durchleuchtet, um zu sehen, ob sie befruchtet sind. © Jörg Beckmann/Tiergarten Nürnberg

Als das Bartgeierweibchen im Nürnberger Tiergarten zwei Eier gelegt hat, war die Freude groß. Doch dann wurden die Eier ausgetauscht – warum?

Nürnberg – Im Nürnberger Tiergarten hat ein Bartgeierweibchen zwei Eier gelegt. Doch die Mitarbeiter haben sie von der Mutter getrennt - sie liegen nun in einem Brutkasten. Der Tiergarten möchte damit im Rahmen des europäischen Zuchtprogrammes EEP (EAZA ex situ-Programm) die Art der Bartgeier erhalten und anschließend wieder der freien Natur überlassen.

Das stellt sich jedoch oft schon bei der Geburt schwierig heraus. Denn im Normalfall überlebt meist nur das Küken, das zuerst schlüpft, weil das jüngere entweder vom älteren getötet oder zu wenig gefüttert wird. Dies sei allerdings völlig normal, schreibt die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung. Zusammen mit dem Tiergarten Nürnberg beteiligen sich 40 Zoos und Zuchtstationen in Europa am EEP für Bartgeier.

Tiergarten in Nürnberg: Austausch der echten Eier durch Kunsteier

Um noch im Ei nicht zu Schaden zu kommen, haben die Mitarbeitenden des Nürnberger Tiergartens die beiden Eier aus dem Nest geholt und anstelle dessen zwei künstliche Eier hineingelegt. „In den nächsten sechs bis acht Wochen heißt es jetzt erst einmal, die Daumen zu drücken und abzuwarten. Nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleiner Bartgeier und nicht jeder Jungvogel überlebt, so ist es auch in der Natur“, sagt der Zoologische Leiter des Tiergartens, Jörg Beckmann.

Tiergarten in Nürnberg: Sind die Eier überhaupt befruchtet? - Untersuchungen soll es zeigen

Derweil will man herausfinden, ob die Eier überhaupt befruchtet sind. Das funktioniert, indem die Eier mit einer speziellen Lampe beleuchtet werden, um zu untersuchen, ob kleine Jungvögel in den Eiern durchscheinen. Ist eins der Eier befruchtet, soll es laut der Stadt kurz vor Ende der Brutzeit, die für gewöhnlich etwa 54 Tage dauert, zurück ins Nest gelegt werden, damit sie bei ihrer Mutter schlüpfen.

Wächst in beiden Eiern ein Jungtier heran, entscheidet das Team in Absprache mit dem Koordinator des Erhaltungszuchtprogrammes EEP für Bartgeier von der Vulture Conservation Foundation (VCF) darüber, wie mit dem zweiten Ei verfahren wird. Es kann sein, dass es Bartgeiern eines anderen Zoos übergeben wird, die selbst keinen Nachwuchs haben. Sie könnten dann als Ammen eingesetzt werden.

