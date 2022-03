Nürnberger Tiergarten: Winterquartier der Kronenkraniche fängt Feuer - Elektroheizung schuld?

Teilen

Die Feuerwehr Nürnberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle. (Symbolbild) © dpa

Am Montagmorgen (28. Februar) geriet ein Holzstall im Nürnberger Tiergarten in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Ursache war wohl eine Elektroheizung.

Nürnberg – Die gute Nachricht zuerst: Weder Tiere noch Mitarbeitende wurden verletzt, als am Montag (28. Februar) gegen 6.30 Uhr ein Holzstall im Nürnberger Tiergarten in Brand geriet. Allerdings entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich, wie das Nürnberger Rathaus berichtet. Warum der Stall Feuer gefangen hatte, ist nicht ganz sicher. Man vermute aber, dass eine Elektroheizung im Winterquartier der Kronenkraniche Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr in Nürnberg konnte den Brand schnell bekämpfen.

Tiergarten Nürnberg: Betrieb konnte noch am selben Tag öffnen

Der Vorfall ereignete sich, bevor der Tiergarten geöffnet hatte und hat sich nicht auf den Zoobetrieb ausgewirkt, da Besucherinnen und Besucher den betroffenen Bereich sonst auch nicht betreten dürfen. Deswegen konnte der Tiergarten noch am selben Tag öffnen, berichtet die Stadt Nürnberg.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.