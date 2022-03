Der Nürnberger Tiergarten erwacht aus dem Winterschlaf: Welche Tiere kann man jetzt sehen?

Der Tiergarten Nürnberg befindet sich seit 1939 am Schmausenbuck. © Fotostand/K. Schmitt/Imago

Der Nürnberger Tiergarten erwacht langsam aus dem Winterschlaf. Diese Tiere lassen sich in ihrem Frühlingserwachen besonders gut beobachten.

Nürnberg - Die warmen Frühlingstemperaturen sind auch im Tiergarten der Stadt Nürnberg angekommen. An den Wegesrändern wachsen Osterglocken und Krokusse und auch die Tierwelt erwacht langsam aus ihrem Winterschlaf. Besonders an sonnigen und warmen Tagen lassen sich einige Bewohner des Tiergartens nun wieder gut beobachten, wie die Stadt Nürnberg in einer Mitteilung schreibt. Von Ziesel bis Schildkröte: Diese Tiere sind nun besonders aktiv.



Tiergarten Nürnberg: Der Ziesel ist aus dem Winterschlaf erwacht



Nach einem sechsmonatigen Winterschlaf erwachen derzeit— etwa mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. März — die Europäischen Ziesel. Sie ziehen sich in der Regel ab September in Erdhöhlen auf der Anlage zurück und beginnen unmittelbar mit dem Aufwachen ihre Paarungszeit.



Im Nürnberger Tiergarten sind die Ziesel im Mediterraneum beheimatet. Eine weitere Zieselkolonie lebt im östlichen Teil des Parks, oberhalb der Nashornanlage. Ziel des Tiergartens ist auch die Wiederansiedlung in der Wildnis. In Tschechien hat der Tiergarten seit 2014 etwa 110 Tiere ausgebildet. Das einst in Europa weitverbreitete Tier aus der Hörnchenfamilie kommt inzwischen nur noch in kleinen Gebieten Mittel- und Osteuropas vor und wird als stark gefährdet eingestuft. „Mit der Zucht und Auswilderung der Ziesel können wir dazu beitragen, den Bestand der Tiere in Tschechien zu stützen„, erläutert Jörg Beckmann, Biologischer Leiter und stellvertretender Direktor des Tiergartens.



Frühlingserwachen im Nürnberger Tiergarten: Auch Reptilien wieder aktiv



Neben den Zieseln lassen sich im Mediterraneum nun auch wieder verschiedene Reptilien beobachten. Die Perleidechsen — die größte Eidechse Europas — verbringen die kalten Wintermonate in geschützten Felsspalten oder Erdhöhlen. Mit den ersten Sonnenstrahlen zieht es sie an die frische Luft, wo sie sich vor allem an sonnigen Steinen wieder aufwärmen.



Wie die Eidechse verbringt auch die Europäische Sumpfschildkröte die Wintermonate in einer Kältestarre. Die wechselwarmen Tiere verbringen die Wintermonate auf dem Gewässergrund und nehmen über die Haut Sauerstoff auf. Diese Kältestarre dauert etwa ein halbes Jahr an. Sie ist die einzige Schildkrötenart, die hierzulande auf natürliche Weise vorkommt — jedoch ist auch sie vom Aussterben bedroht.

2021 gelang dem Tiergarten jedoch ein Zuchterfolg: Im August schlüpfte erstmals eine neue Nachzucht von Europäischen Sumpfschildkröten — insgesamt acht Jungtiere! Fünf weitere Schildkröten konnten zudem in Hessen ausgewandert werden. „Ein Beispiel dafür, was wir mit erfolgreichen Kooperationen im Artenschutz erreichen können“, freut sich Jörg Beckmann.

