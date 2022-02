Flauschiger Zuwachs im Nürnberger Tiergarten: Luchs-Männchen „Yuri“ ist eingezogen

Ein zweiter Luchs ist im Tiergarten Nürnberg eingezogen. (Symbolbild) © K. Rabe/dpa

Das Luchs-Männchen „Yuri“ ist der neueste Bewohner des Nürnberger Tiergartens. Er gehört zu einem Programm, das Tiere vor dem Aussterben bewahren will.

Nürnberg – Der Tiergarten Nürnberg* freut sich über flauschigen Zuwachs. Das eineinhalb Jahre alte Luchs-Männchen Yuri ist am 18. Januar neu eingezogen. Bislang weilte er im Zoologischen Garten Magdeburg, wie der Tiergarten auf seiner Website berichtet.

Nürnberger Tiergarten: Programm zur Erhaltung gefährdeter Tierarten

In Nürnberg* lebt bereits das dreieinhalb Jahre alte Luchs-Weibchen Sansa. Sie kam 2020 aus dem tschechischen Hluboká hierher. Sansa und Yuri sind Teil des EEP (EAZA Ex situ Programm = Europäisches Erhaltungszuchtprogramm). Dessen Ziel ist die geplante Aufzucht von Tierarten in Zoos und Wildparks. Stark gefährdete Arten können so vor dem Aussterben bewahrt werden.

Der Eurasische Luchs gilt der Weltnaturschutzunion IUCN zufolge in Deutschland als „stark gefährdet“. Noch rund 190 Tiere leben hier in freier Wildbahn. Ein Teil ist aus dem tschechischen Sumava-Gebirge eingewandert, ein anderer stammt aus Auswilderungsprogrammen der Jahre 2000 bis 2006. Zudem wurden Luchse aus der Schweiz und der Slowakei angesiedelt.

Ausbruch mit tödlichen Folgen

Im Juni 2021 konnte ein Luchs aus seinem Gehege im Nürnberger Tierpark flüchten. Dabei tötete er drei ausgewachsene Hirschziegenantilopen und verletzte ein Jungtier. Ursache des Ausbruchs war kein defekter Elektrozaun, wie die Tierpfleger zunächst annahmen. Den Antilopen wurde stattdessen wohl ein herabhängender Ast zum Verhängnis, auf den der Luchs auf der Jagd nach einem Vogel gesprungen war.

Das Tier wurde von den Pflegern betäubt und in sein Gehege zurückgebracht. Dennoch gab es auch für ihn kein Happy End: Aus der Narkose wachte er zwar noch ganz normal auf, verstarb kurz darauf jedoch an akutem Herz- und Kreislaufversagen.