Tiergarten Nürnberg kämpft gegen Artensterben: Pfleger und Besucher freuen sich über Nachwuchs

Der Tiergarten Nürnberg durfte sich über Nachwuchs freuen. © Thomas Hahn /Eibner-Pressefoto /imago images

Der Tiergarten Nürnberg kämpft aktiv gegen das Aussterben bedrohter Tierarten und kann schon Erfolge verzeichnen. Es gab bereits Nachwuchs.

Nürnberg – Weltweit gibt es schätzungsweise rund acht Millionen Tier- und Pflanzenarten. Davon ist rund eine Million vom Aussterben bedroht, wie das Europäische Parlament berichtet. Der Tiergarten Nürnberg kämpft dagegen an und verkündet auf seiner Webseite die frohe Botschaft, dass es Nachwuchs bei drei bedrohten Säugetier-Arten gibt.

So sollen in den letzten Wochen die Kaffernbüffel, die Przewalski-Pferde und die Mendesantilopen jeweils ein Junges geboren haben. Besucherinnen und Besucher können die Sprösslinge zurzeit auf den jeweiligen Außenanlagen sehen. Die Zucht wurde im EAZA Ex situ Programm koordiniert, das das Ziel verfolgt, Tierarten außerhalb ihres natürlichen Lebensraums aufrechtzuerhalten.

Tiergarten Nürnberg: Darum sterben immer mehr Tierarten aus

„Die Zerstörung von Lebensräumen, der menschengemachte Klimawandel und die Wilderei sind die treibenden Ursachen für das Aussterben von immer mehr Tierarten“, sagt Jörg Beckmann, Biologischer Leiter und stellvertretender Direktor des Tiergartens. „Immer wichtiger wird deshalb die Zucht in menschlicher Obhut. Mit Erhaltungszuchtprogrammen können wir Tierarten erhalten, ihre Bestände stützen und sie unter bestimmten Umständen auch wieder in ihrem ursprünglichen Lebensraum ansiedeln. Durch die kontrollierten Bedingungen sind Zoos auch von zentraler Bedeutung für die Forschung.“

Die Weltnaturschutzunion IUCN stuft den Kaffernbüffel, der typischerweise gewaltige Hörner hat, die zu den Seiten herausschwingen auf seiner Liste der vom Aussterben bedrohten Arten als „potenziell gefährdet“ ein. Die Gründe dafür gehen auf die Rinderpest und die illegale Jagd zurück. Kaffernbüffel findet man selten in europäischen Zoos vor. Neben dem Tierpark Berlin ist der Tierpark in Nürnberg der einzige in Deutschland, der Kaffernbüffel beherbergt.

Afrikanische Kaffernbüffelkuh mit ihrer Herde. Die Art gilt vom Aussterben bedroht. © Vanessa Ezenwa/dpa

Galten im Tiergarten Nürnberg schon als ausgestorben: Przewalski-Pferde

Auch die Przewalski- oder auch Urwildpferde, die die Vorfahren aller Hauspferderassen sind, galten laut dem Tierpark Nürnberg vorübergehend als ausgestorben. Doch auch ihre Art konnte erhalten und wieder angesiedelt werden – trotzdem sollen die Pferde weiterhin „stark gefährdet“ sein. Im Nürnberger Tierpark sind die Pferde inzwischen zu zwölft.

Przewalski-Pferde sind ebenfalls stark bedroht. © Volker Hohlfeld/Imago Images

Schließlich hat sich der Tiergarten auch über Nachwuchs bei den Mendesantilopen gefreut. Vor nicht langem waren übrigens Nilgau-Antilopen-Babies im Zoo begrüßt worden. Hier wurde Anfang Februar ein kleiner Bulle geboren. Der Tiergarten Nürnberg hält damit neun Tiere dieser stark gefährdeten Art. Ursprünglicher Lebensraum sind die Wüsten und Halbwüsten in Nordafrika. Doch die teilweise Zerstörung dieses Lebensraums und die Jagd auf sie hat Antilopenart stark dezimiert. Auch hier lautete die Einschätzung der Weltnaturschutzunion IUCN :„Vom Aussterben bedroht“.

