Misserfolg in Nürnberg: Bartgeier-Nachwuchs des Tiergartens verstorben

Von: Felix Herz

Als Teil einer europäischen Zuchtinitiative lebt ein Bartgeierpaar im Nürnberger Tierpark. Alles lief nach Plan, die Vögel bekamen Nachwuchs – der nun aber starb.

Nürnberg – Mit einer Flügelspannweite von rund 2,90 Metern zählt der Bartgeier zu den größten Vögeln der Welt. Er wird auch Knochenbrecher genannt, da er schon in Urzeiten dabei beobachtet wurde, wie er größere Knochen auf Felsen wirft, um sie zu zerbrechen und die kleineren Einzelteile zu verspeisen, schreibt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (lbv).

Als Aasfresser stellt der Bartgeier für den Menschen keine Bedrohung dar. Leider gilt die besondere Vogelart selbst aber als bedroht. Das liegt größtenteils an illegalen Abschüssen und an Tieren, die mit bleihaltiger Munition oder Giftködern erlegt werden, und von deren Kadavern sich der Bartgeier ernährt. Mit großer Freude waren daher letztes Jahr die Bartgeier Wally und Bavaria in Berchtesgaden ausgewildert worden – die ersten Bartgeier in freier Wildbahn in Deutschland seit 140 Jahren.

Bartgeier-Nachwuchs stirbt im Nürnberger Tierpark

Das Bartgeierpaar des Nürnberger Tiergartens ist Teil des Europäischen Zuchtprogramms (EEP). Über 40 Zoos und Zuchtstationen in ganz Europa beteiligen sich an der Initiative. Sie soll bedrohte Arten schützen und durch Zucht deren Fortexistenz sichern. Der Nachwuchs der Bartgeier hätte wiederum zur Zucht neuer Bartgeier-Generationen eingesetzt oder in Berchtesgaden ausgewildert werden sollen.

Dazu kommt es leider nicht: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierparks in Nürnberg haben, so berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung, schon am Dienstag, dem 29. März, den Tod des älteren Kükens festgestellt. Am Montag, dem 4. April, sei nun das zweite Küken tot aufgefunden worden. Beide Küken verstarben noch vor dem Schlupf. Die Ursache für den Tod der Tiere ist unklar, eine pathologische Untersuchung soll hier Licht ins Dunkel bringen.

Bartgeier-Küken sterben vor dem Schlupf: Wie geht es weiter?

War man zu Beginn des Jahres noch erfreut gewesen über den sich anbahnenden Nachwuchs, herrscht jetzt Enttäuschung. Am Auswilderungsprojekt des Tiergartens soll aber festgehalten werden. Verantwortlich für das Projekt sind der Nationalpark Berchtesgaden, die Vulture Conservation Foundation (VCF) und federführend der Bayerische Naturschutzverbandes LBV. Es sollen nun zwei Jungtiere aus einer anderen Station nach Nürnberg kommen und sich dort aneinander gewöhnen. Anschließend sollen sie im Juni im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert werden. (fh)

