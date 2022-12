Versteckt sich der Täter in Frankfurt? Heli-Suchaktion nach tödlichen Schüssen in Nürnberg

Von: Nail Akkoyun

Ende Oktober kommt es in Nürnberg zu tödlichen Schüssen, der Täter ist bis heute auf der Flucht – und wird von der Polizei in Frankfurt vermutet.

Nürnberg/Frankfurt – Nach tödlichen Schüssen in der Nürnberger Südstadt Ende Oktober haben Ermittlerinnen und Ermittler auf der Suche nach dem Verdächtigen drei Objekte in Frankfurt durchsucht. Zuvor habe es Hinweise gegeben, dass sich der namentlich bekannte 28-Jährige dort aufhalten könnte, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Dienstag (20. Dezember).

Auch eine Laube in einer Gartenkolonie in Frankfurt hätten die Ermittlerinnen und Ermittler am Montagabend (19. Dezember) durchsucht, dabei sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen. Den Verdächtigen hätten die Einsatzkräfte dabei aber nicht gefunden.

Mit Foto und Personenbeschreibung sucht die Polizei Mittelfranken nach einem Verdächtigen in Nürnberg. © Daniel Karmann/dpa/ Polizeipräsidium Mittelfranken

Polizei fahndet in Frankfurt „mit Hochdruck“: Mann könnte bewaffnet sein

Wie die Ermittelnden auf Frankfurt als möglichen Aufenthaltsort des Mannes kamen und ob bei den Durchsuchungen weitere Hinweise gefunden wurden, wollte die Sprecherin unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht sagen. „Wir fahnden weiter mit Hochdruck.“ Die Polizei suchte am Dienstag weiter mit Namen und Fahndungsfoto nach dem 28-Jährigen. Den Angaben zufolge könnte der Mann bewaffnet sein.

Der 28-Jährige steht unter Verdacht, am Abend des 24. Oktober vor einem Nürnberger Restaurant Schüsse auf zwei Männer abgegeben zu haben. Einer der beiden, ein 30-Jähriger, starb wenig später im Krankenhaus an den Schussverletzungen, der andere überlebte. Dem 35-jährigen Schwerverletzten gehe es inzwischen „wieder besser“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Man gehe weiter davon aus, dass es zu der Auseinandersetzung eine Vorgeschichte gibt, erklärte Marc Siegl, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, gegenüber Merkur.de.

Fahndung in Frankfurt: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung von Tatverdächtigem

Die Nürnberger Polizei hatte unmittelbar nach der Tat eine Sonderkommission mit 40 Beamtinnen beziehungsweise Beamten eingerichtet. Neben Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen am 24. Oktober in der Nürnberger Südstadt gemacht haben könnten, hofft die Polizei noch auf Hinweise auf den möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters.

Die Polizei hat derweil einen Fahndungsaufruf sowie eine genaue Personenbeschreibung nach dem 28-Jährigen veröffentlicht:

Etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und dunkle Haare

Hat eine kräftig-athletische Figur mit einem leichten Bauchansatz

Tätowierungen: „Sonne“ auf der linken Brust; Tribal am rechten Arm vom Handgelenk bis zur Schulter

Hinweise nimmt die Nürnberger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen. (nak mit dpa)