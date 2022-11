Nach 30 Jahren: Nürnberger Traditionscafé muss schließen – doch es gibt noch leise Hoffnung

Von: Christian Einfeldt

Nach knapp dreißig Jahren kündigt die Besitzerin ihren Rückzug an: Die „Kaffeestube am Hersperidengarten“ schließt – warum das Aus jedoch noch nicht endgültig ist.

Nürnberg – Seit Jahrzehnten steht die „Kaffeestube am Hesperidengarten“ für Gemütlichkeit und Erholung. Ein Ende der Institution – nur unweit entfernt von der Nürnberger Innenstadt – würde Stammgäste wie Laufkundschaft gleichermaßen treffen. Dennoch ist es das Szenario, das wohl unmittelbar bevorsteht.

Wie infranken.de berichtet, hatte Inhaberin Barbara Kiderlin am Sonntag, dem 13. November 2022, das letzte Mal zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Zuletzt stellte ein Bier-Gigant nach 150 Jahren seinen Produktionsbetrieb ein und auch für eine fränkische Traditionsbäckerei war nach 35 Jahren für immer Schluss. Das Nürnberger Traditionscafé „Kaffeestube am Hersperidengarten“ folgt nun dem Beispiel weiterer Institutionen in Nordbayern und schließt – zumindest vorerst. Doch was sind die Gründe – und warum besteht dennoch weiterhin ein Funken Hoffnung?

Nürnberger „Kaffeestube“ schließt: Nach fast dreißig Jahren geht eine Ära zu Ende

Knapp dreißig Jahre galt die „Kaffeestube am Hesperidengarten“ als Anlaufstelle für alle, die in Nürnberg nach etwas Heimatgefühl gesucht haben. Mit seinem idyllischen Blick auf die namengebenden Barockgärten empfängt Barbara Kiderlin schon seit 1993 ihre Gäste, so infranken weiter. In Nürnberg hat sich das Lokal unlängst durch die Auswahl an Kaffee, Kuchen oder Waffeln einen Namen gemacht. Doch nicht nur für die Angebote am Nachmittag ist das Café bekannt. Im Sommer wird die „Kaffeestube“ zum Biergarten, im Winter stehen Räumlichkeiten für bis zu 30 Gäste zur Verfügung.

Wie Barbara Kiderlin dem Portal gegenüber erklärt, ist das Lokal der „allerschönste Arbeitsplatz“. So beliebt das Café auch war, ob bei der Besitzerin oder ihren Gästen: Die Herausforderungen der letzten Jahre machten auch vor ihrem Lokal keinen Halt. Schweren Herzens musste sie Ende 2018 die Verantwortung rund um die „Kaffeestube“ aus den Händen geben – aufgrund von persönlichen Gründen, wie es weiter heißt.

„Kaffeestube am Hesperidengarten“: Nach knapp dreißig Jahren verkündet Inhaberin Barbara Kiderlin ihren Rückzug aus der Gastronomie. © Kaffeestube am Hesperidengarten/Facebook

Eine Pächterfamilie übernahm dem Bericht nach fortan die Leitung. In den folgenden Jahren waren es jedoch die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die verstärkt zum Problem wurden. Die „Kaffeestube am Hesperidengarten“ ging infolgedessen ein weiteres Mal in den Besitz der ehemaligen Inhaberin. Barbara Kiderlin ist seit nun mehr 29 Jahren für die Leitung verantwortlich. Noch bevor das 30-jährige Jubiläum ansteht, endet die Ära jetzt endgültig. Dabei ist weder eine von Personalnot geplagte Branche noch die Energiekrise Schuld.

„Kaffeestube“ in Nürnberg macht dicht: Warum es dennoch Hoffnung für das Traditionscafé gibt

Barbara Kiderlin ist mittlerweile 62 Jahre alt. Fast dreißig Jahre lang widmete sie sich voll und ganz ihrem Café. Im Vorfeld sammelte sie bereits Erfahrungen im Zuge einer zehnjährigen Anstellung in einem Weinlokal. Kiderlin weiß also, wie kräftezehrend die Arbeit in der Gastronomie ist. Den nach eigenen Angaben „schönstem Beruf“ nun aufgeben zu müssen, fällt ihr dennoch entsprechend schwer. Es sei „sehr traurig“, doch nicht zuletzt aufgrund ihres großen Engagements hätte sie bereits „viel Zuspruch“ erhalten.

Den Nürnberger Nachrichten sagte sie etwa, dass sie zeitweise „15 Jahre lang keinen Urlaub gemacht“ hätte. Eine 50- mitunter gar 70-Stunde pro Woche wolle und könne sie nicht mehr stemmen. Ihre Stammgäste zeigen sich im Hinblick auf Kiderlins Rückzug aus der Branche verständnisvoll. Der Abschied fällt schwer – ein kompletter Abschied der Institution aus Nürnberg würde jedoch umso schwerer wiegen. Die Suche nach einem „passendem Käufer oder Pächter“ läuft. Eine Weiterführung der Kaffeestube: ihr größter Wunsch, genauso wie der ihrer Gäste.