Streit in Nürnberg eskaliert blutig: Mann sticht auf Mitbewohner ein

Im Nürnberger Stadtteil Tullnau hat ein 36-jähriger Mann mutmaßlich auf seinen Mitbewohner eingestochen. Er muss sich jetzt wegen versuchter Tötung verantworten.

Nürnberg – Am Freitag (27. März) kam es in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Tullnau zu einem blutigen Streit. Dabei wurde ein 39-jähriger Mann durch mehrere Schnitte und Stiche verletzt, wie das Polizeipräsidium Mitelfranken mitteilt. Das Opfer war gegen 22 Uhr mit seinem 36-jährigen Mitbewohner aneinandergeraten.

Nürnberg: Täter wegen versuchten Mordes vor dem Richter

Die Nürnberger Mordkommission begann noch in der gleichen Nacht mit der Suche nach dem Flüchtigen. Am Dienstagnachmittag (29. März) konnten ihn die Beamten im Nürnberger Stadtgebiet festnehmen. Gegen ihn besteht der Verdacht einer versuchten Tötung. Am Mittwoch (30. März) wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet. Wie genau es zu der blutigen Tat kam, ermittelt die Polizei derzeit noch.

