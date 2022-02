Ukrainerin berichtet von Panik und Ratlosigkeit - Bitte um Hilfe: „Geben Sie uns die Möglichkeit uns zu verteidigen“

Der Ukraine-Krieg, den Russland am Donnerstag gestartet hat, schockiert die Welt. Eine gebürtige Ukrainerin aus Nürnberg schildert die Lage und organisiert Hilfe.

Nürnberg - Es ist Donnerstagmorgen nach 4 Uhr (MEZ). Der Tag nimmt seinen Lauf, die ersten Menschen gehen ihrem Alltag nach und machen sich auf dem Weg in die Arbeit. Doch es ist kein normaler Tag. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in einer Fernsehansprache verkündet, die Ukraine militärisch anzugreifen. Schon kurz danach kommt es zu ersten Explosionen in mehreren Landesteilen. Die Welt ist unter Schock - ein Ukraine-Krieg nun bittere Realität.

Doch vor allem für die Menschen, die dort leben, bedeutet dieser Krieg Angst und Schrecken. Die Nürnbergerin Viktoriya Levynska kommt ursprünglich aus der Ukraine. Sie erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur News5, dass der Angriff für sie nicht überraschend kam. „Wir haben damit gerechnet. Wir haben zwar abgewartet und gehofft, aber wir wussten seit Montagnacht, dass es demnächst kommt“, sagt sie.

Ukraine-Krieg: Nürnbergerin schildert Lage - Ihre Mutter sitzt im Keller

Ihre Familie und Freunde wohnen noch dort - auch ihre über 70-jährige Mutter. Levynska berichtet von Panik, Ratlosigkeit und fliehenden Menschen. „Meine Mama sitzt momentan im Keller“, erklärt sie. „Meine Stadt wurde zwar nicht bombardiert, aber sie hat Angst.“ Die Notfalltasche habe ihre Mutter immer bei sich. Für die Nürnbergerin ist es ganz klar ein realer Krieg, nicht nur eine Vorstufe. Das zeichnet sich für sie schon alleine durch die Panzer und Bomben aus. „Es gibt Tote und Opfer. Wohin sollen die Kinder fliehen?“, fragt sie sichtlich aufgewühlt.

Viktoriya Levynska bedankt sich für die Solidarität, die die Menschen nun zeigen - sei es in Form von Demonstrationen oder Spenden. Am kommenden Samstag (26. Februar) will der Verein „Ukrainer in Franken“ eine große Kundgebung in Nürnberg veranstalten und so gegen den Krieg ein Zeichen setzen. Levynska hofft weiterhin auf die Solidarität der Bürger und bittet insbesondere die Bundesregierung und Europa um Hilfe. „Geben Sie uns eine Möglichkeit uns zu verteidigen“, sagt sie eindringlich zu News5. „Wir haben alle acht Jahre lang gewarnt, dass es noch schlimmer wird - und das ist jetzt.“

Ukraine-Krieg: Nürnbergerin organisiert Hilfslieferungen in ihr Heimatland

Sie selbst kann und will ebenfalls nicht nur tatenlos zusehen. Gemeinsam mit den „Ukrainern in Franken“ und der ukrainischen Kirche in Bamberg organisiert sie Hilfslieferungen in ihr Heimatland. Dabei ist sowohl Geld als auch Materielles hilfreich. „Wenn Sie Medizinisches haben, bitte bringen Sie das zu uns“, sagt sie.

Auch wenn sie sich selbst große Sorgen um ihre Verwandtschaft und ihre Mutter macht und gesundheitlich angeschlagen ist, will Viktoriya Levynska unbedingt stark bleiben. Für die Organisation der Hilfe sowie der Demonstrationen. „Wir müssen gut und klar bereit sein.“ (ly)

