Ukraine-Krieg: Verwundete Soldaten landen in Nürnberg

Von: Felix Herz

Am Albrecht Dürer Flughafen in Nürnberg landete das Flugzeug mit den verletzten Soldaten aus dem Ukraine-Konflikt (Symbolbild). © Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Am Flughafen von Nürnberg landete am Nachmittag ein Flugzeug mit verletzten Ukraine-Soldaten. Sie werden nun auf Krankenhäuser in Bayern verteilt.

Nürnberg – Bereits seit mehr als drei Monaten wütet der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Derzeit konzentriert sich das Kampfgeschehen hauptsächlich auf östliche Regionen des Landes. Auf beiden Seiten sind die Verluste verschiedenen Medienberichten zufolge hoch. In Nürnberg landete am Mittwochnachmittag, 1. Juni, ein Flugzeug mit verwundeten Ukraine-Soldaten.

An Bord eines Airbus A310 der Bundeswehr wurden die verwundeten Kämpfer aus der Ukraine über Polen nach Nürnberg geflogen. Vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg werden sie nun auf Krankenhäuser in ganz Bayern verteilt, um dort medizinisch versorgt zu werden. Zu diesem Zweck werde eine größere Zahl Krankentransporte zum Flughafen fahren, teilte die offizielle Pressestelle des Flughafens mit.

Flughafen Nürnberg empfängt verletzte Soldaten aus der Ukraine

Die Organisation vor Ort übernehme die Flughafenfeuerwehr und der Verkehrsbereich des Flughafens. „Die integrierte Leitstelle der Feuerwehr Nürnberg koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) die Krankentransporte“, heißt es dazu vonseiten des Flughafens. (fhz)

