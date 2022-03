Gut fürs Klima: Nürnberger Wässerwiesen sollen UNESCO-Kulturerbe werden

Teilen

Die Wässerwiesen von Nürnberg sollen UNESCO-Weltkulturerbe werden. © Nicola Mögel/Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg

Die Nürnberger Wässerwiesen haben eine lange Tradition. Nun soll das alte Bewässerungssystem auch auf eine UNESCO-Liste gesetzt werden.

Nürnberg - Landwirte im Stadtgebiet Nürnberg nutzten schon seit Jahrhunderten traditionelle Bewässerungswiesen. Die fränkischen Wässerwiesen gehören zu den besterhaltenen in ganz Europa. Deshalb wurden sie 2021 in das Bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Aber damit nicht genug: Deutschland schlägt zusammen mit sechs weiteren Nationen unter anderem die Wässerwiesen der UNESCO für die Aufnahme in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit vor. Das gibt die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt.

Nürnberg: Die Wässerwiesen sind ein Teil der Landschaft

Marcus König, Oberbürgermeister von Nürnberg, kann seine Freude darüber kaum verbergen. „Die Wässerwiesen in Nürnberg sind Bestandteil einer Landschaft mit insgesamt etwa 2.000 Hektar aktiv bewässerten Gebieten“, wird er in der Mitteilung zitiert. Diese würden sich über weite Flächen erstrecken, „zwischen Schwabach im Süden und Forchheim im Norden und folgen den Flusssystemen von Rednitz und Regnitz“. Viele Grünlandflächen im Rednitztal werden mithilfe der Wiesenbewässerung bewirtschaftet.

Von Mai bis September werden die Wiesen, je nach Trockenheit, etwa zwei- bis viermal überschwemmt. Insgesamt umfassen die Wässergebiete rund 200 Hektar.

Nürnberg: Die Wiesen wirken sich positiv auf die Umwelt aus

„Durch die Bewässerung haben diese Wiesen einen positiven Einfluss auf die Umwelt und auf das Klima. Tatsächlich kühlen die Wiesen die im Sommer zunehmend überhitzte Stadt“, erklärt Nürnbergs Umweltreferentin Britta Walthelm. Laut Gerhard Zimmermann vom Wässerverband „Hopfengarten“ ist die Wässerwiesennutzung für die Landwirte gerade in Zeiten des Klimawandels sehr wichtig.

Die Unterhaltung der Wehre und Hauptgräben sowie die Wässerung liegt heute noch in der Hand von genossenschaftlich organisierten Wässerverbänden. Im Nürnberger Rednitztal gibt es sechs aktive Genossenschaften. Die Verbandsmitglieder sind für die Bewässerung zuständig und erhalten die Technik dadurch. In alten Wässerordnungen ist festgelegt, wer, wann, wie lange seine Wiesen wässern darf. Aber auch, wer für den Unterhalt von Gräben und Wehren zuständig ist.

Nürnberg: Stadt fördert die Wässerwiesen

Wässerwiesen dienen der Düngung und der Wasserversorgung. In der Regel wird das Wasser in die Gräben durch Wehrsysteme ausgeleitet. Früher kamen auch Wasserschopfräder zum Einsatz. Unter anderem in Möhrendorf und an der Satzinger Mühle sind diese noch vorhanden. Um die traditionelle Bewässerungstechnik fortzuführen, förderte das Umweltamt der Stadt Nürnberg die Wässerverbände finanziell. Der Landschaftspflegeverband der Stadt Nürnberg e.V. hilft zudem bei der Pflege der Gräben.

