Frontalcrash auf Erlanger Straße: Beide Fahrer liegen schwerverletzt im Krankenhaus

Zeugen gesucht!

Am Montag, den 7. Februar, kam es zu einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge im Bereich der Erlanger Straße. Die beiden Fahrer liegen schwerverletzt in der Klinik, befinden sich aber nicht in Lebensgefahr.

Nürnberg – Zwei Schwerverletzte nach Frontalcrash: In der Nacht auf Montag (7. Februar) sind zwei Autos im Bereich der Erlanger Straße in Nürnberg kollidiert, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte. Die Behörden suchen nun nach Zeugen des schweren Unfalls.

Gegen 0.30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW Caddy den Nordring in Richtung Erlanger Straße entlang. Dort sind die beiden Richtungsfahrbahnen baulich voneinander getrennt. Kurz nachdem er in den Röthensteig einbog, kam ihm eine 72-Jährige in einem Hyundai ix35 entgegen. Sie fuhr auf der falschen Fahrbahnseite.

Nürnberg: Mann kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen

Der Mann konnte dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, weswegen die beiden Autos frontal zusammenstießen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Aktuell sollen sie sich jedoch nicht in Lebensgefahr befinden. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können. Haben Sie etwas gesehen? Dann wenden Sie sich bitte an die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911/65831530.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.