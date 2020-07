Zehnjähriger wird bei Unfall verletzt: Gafferin filmt weinenden Jungen statt zu helfen

Ein Zehnjähriger wurde bei einem Unfall in Nürnberg verletzt. Eine Gafferin filmte den weinenden Jungen. (Symbolbild)

Der Frau droht Ärger

Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Nürnberg verletzt. Die Polizei bemerkte eine Frau, die den weinenden Jungen mit ihrem Handy filmte.

Ein zehnjähriger Junge wurde bei einem Unfall in Nürnberg* verletzt.

Die Polizei* bemerkte im Rahmen des Einsatzes eine 59-jährige Frau.

Sie filmte den weinenden Jungen mit ihrem Handy.

Nürnberg - Unglaubliche Szenen in Mittelfranken. Ein Junge wurde am Mittwochabend (15. Juli) bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg* verletzt. Die Feuerwehr* musste den Zehnjährigen aus seiner misslichen Lage befreien. Eine Gafferin filmte das Geschehen anstatt zu helfen. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten, wie die Polizei mitteilte.

Fuß von Zehnjährigem bei Verkehrsunfall ein Nürnberg eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei wie folgt: Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 19 Uhr in der Nürnberger Heimerichstraße. Er transportierte seinen zehnjährigen Cousin „in nicht erlaubter Weise auf dem Oberrohr des Fahrrads“, wie die Polizei mitteilte. Bei einem Bremsvorgang geriet der Junge mit seinem Fuß in die Speiche des Vorderrads. Der Fuß wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus den Speichen befreit werden.

Nach Unfall in Nürnberg: Gafferin filmt weinenden Jungen (10)

Im Verlauf des Rettungseinsatzes wurde die Polizeistreife auf eine Frau aufmerksam, die den weinenden Jungen während des Einsatzes mit ihrem Handy filmte. Die 59-Jährige muss sich nun „wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen strafrechtlich verantworten.“ Das Handy wurde als Beweis- und Tatmittel sichergestellt, so die Polizei weiter. Der Zehnjährige wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

