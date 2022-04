Autos krachen in Nürnberg zusammen: Beide Fahrer wollen bei Grün gefahren sein

Von: Katarina Amtmann

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Ein Hyundai und ein Peugeot krachten in Nürnberg zusammen. Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nürnberg – Am späten Nachmittag des Ostermontags hat sich in Nürnberg an der Kreuzung Valznerweiherstraße/Ben-Gurion-Ring ein Unfall ereignet. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen.

Nürnberg: Unfall an der Kreuzung Valznerweiherstraße/Ben-Gurion-Ring

Der Pressemitteilung zufolge fuhr ein 25-Jähriger mit einem schwarzen Hyundai um 17.35 Uhr die Valznerweiherstraße in westliche Richtung. Er wollte nach links in den Ben-Gurion-Ring einbiegen. Ein 27-Jähriger kam ihm in einem schwarzen Peugeot aus der Zerzabelshofstraße entgegen. Er wollte den Ben-Gurion-Ring geradeaus überqueren.

Unfall in Nürnberg: Beide Fahrer wollen bei Grün gefahren sein

„Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge“, so die Polizei. Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht beziehungsweise grünem Linksabbiegepfeil gefahren zu sein. An den Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Nun bittet die Nürnberger Verkehrspolizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise – insbesondere zum Stand der Lichtzeichen zum Unfallzeitpunkt – geben können, sich unter der Telefonnummer (0911) 65 83 15 30 zu melden. (kam)

