Verkehrsunfall an Kreuzung in Langwasser - Polizei sucht nach Zeugen

Teilen

Nach einem Unfall sucht die Nürnberger Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Im Nürnberger Stadtteil Langwasser gab es einen Autounfall an einer Kreuzung. Beide Fahrer behaupten über eine grüne Ampel gefahren zu sein.

Nürnberg - Laut Polizeipräsidium Mittelfranken* hat sich am Donnerstagabend (17. Februar) ein Verkehrsunfall im Nürnberger Stadtteil Langwasser ereignet. Dabei kam es zu einem schweren Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung auf der Breslauer Straße.

Unfall in Nürnberg: Eine verletzte Person

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein BMW auf der Breslauer Straße Richtung Langwasserbad. Im selben Moment war ein Audi-Fahrer auf derselben Straße in Richtung Regensburg* Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Oesler Straße kamen sich die beiden dann in die Quere und ein Zusammenstoß war nicht mehr zu verhindern. Schnell wurde festgestellt, dass sich der Audi-Fahrer glücklicherweise nur leicht verletzte. Ganz anders sah es bei den Autos aus. Laut Polizeipräsidium seien erhebliche Sachschäden festgestellt worden.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Nürnberger Polizei sucht nach Zeugen

Die Suche nach dem Verursacher des Unfalls könnte sich für die Polizei noch als sehr schwierig herausstellen. Beide Fahrer behaupten felsenfest, dass die Ampel auf grün geschaltet war, als sie fuhren. Um diese Frage nun zu lösen, hat die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg eine Zeugenaufruf gestartet. Jeder, der eventuell etwas gesehen hat, soll sich unter der Nummer (0911) 65 83 15 30 bei der Polizei melden.*Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA