Radlerin kracht mit Kleintransporter zusammen – und ist nicht mehr ansprechbar

Nach einem Unfall mit einer Fahrradfahrerin in Nürnberg, sucht die Polizei Zeugen. © Jens Wolf/dpa

Am Mittwoch prallte eine Fahrradfahrerin mit einem Kleintransporter zusammen - und war danach nicht mehr ansprechbar. In ihrem Anhänger befand sich ein Kleinkind.

Nürnberg – Sie war nicht mehr ansprechbar: Am Mittwoch (9. März) gegen 12.50 Uhr kollidierten eine Fahrradfahrerin und ein Kleintransporter am Nürnberger Frauentorgraben beim Zebrastreifen zur Celtisunterführung. Die 39-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich dabei schwer und war laut Polizeipräsidium Mittelfranken nicht mehr ansprechbar. In ihrem Fahrradanhänger befand sich zudem noch ein vier Jahre altes Kind, das wie der 24-jährige Transportfahrer unverletzt blieb.

Nürnberg: Unfallursache noch unklar

Derzeit ist noch nicht klar, wie es zu dem Unfall kam. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat das Fahrrad und den Transporter sichergestellt und ermittelt. Auch sollte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein Gutachter zu Rate gezogen werden. Sollten Sie etwas beobachtet oder mitbekommen haben, das mit dem Unfall zu tun hat, dann melden Sie sich bitte bei der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer: (0911) 65 83 15 30.

