Bei Rot gefahren? Radfahrerin in Nürnberg von Straßenbahn erfasst

Von: Katarina Amtmann

Eine Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © vifogra / Friedrich

Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Nürnberg schwer verletzt worden. Sie hatte eine Straße überquert und war frontal von einer Straßenbahn erfasst worden.

Nürnberg – Am Dienstag, 24. Januar, hat sich in Nürnberg ein schwerer Unfall zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin ereignet. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit.

Der Unfall geschah der Mitteilung zufolge in der Nürnberger Südstadt, eine 47-Jährige wurde schwer verletzt.

Radfahrerin in Nürnberg von Straßenbahn erfasst - schwer verletzt

Die Straßenbahn war gegen 17.30 Uhr auf der Allersberger Straße in südliche Richtung unterwegs. Die Radfahrerin überquerte an der Kreuzung zur Annastraße im Bereich der Fußgängerfurt den Gleisbereich. Dabei wurde die Frau frontal von der Straßenbahn erfasst. Die 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus.

Bei Rot gefahren? Radfahrerin von Straßenbahn in Nürnberg erfasst

Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall auf. Ein Gutachter kam zur Klärung der Unfallursache hinzu. Ersten Ermittlungen zufolge „soll die Frau bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenlage die Straße überquert haben. Die Allersberger Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt“, heißt es abschließend. (kam)

