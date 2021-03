Bürgermeister startet Aufruf

Nürnberg freut sich über einen neuen Stadtteil. Doch wie soll er heißen? Alle Bürger:innen dürfen mitbestimmen. OB König nennt Details.

Nürnberg – Am Freitag (26. März) hat die Stadt Nürnberg* ihre Bürger:innen in einer Pressemitteilung aufgerufen, Namensvorschläge für einen neuen Stadtteil abzugeben. Bis Sonntag (17. April) haben sie Zeit, Vorschläge per Post oder digital einzureichen.

Auf dem Areal des früheren Südbahnhofs werden auf 90 Hektar neben den Universitätsgebäuden an die 1.600 Wohnungen entstehen, eine Schule, Kindertagesstätten und weitere Einrichtungen für den täglichen Bedarf und die Nahversorgung.

Nürnberg: Namensvorschläge mit Bezug zur TUN sind besonders gefragt

Oberbürgermeister Marcus König (CSU) ruft alle Nürnberg:innen auf: „Sie können dem Gebiet eine Bezeichnung geben, die dem jungen Stadtteil gerecht wird. Machen Sie mit, wir warten auf Ihre Ideen!“ Besonders erwünscht sind dabei Namensvorschläge, die einen Bezug zur Technischen Universität Nürnberg (TUN), beziehungsweise der neuen Universität und dem neuen Campus aufweisen. Eine Jury prüft die Vorschläge. Sie legt dem Stadtrat eine Empfehlung vor, der dann über den Namen entscheiden wird.



Bis Sonntag (17. April) können die Bürger:innen sich an der Namensfindung beteiligen und ihren Vorschlag digital unter stadtteilname.nuernberg.de einreichen oder per Postkarte oder Brief mit dem Stichwort „Stadtteil-Name“ an die Stadt Nürnberg*, Amt für Kommunikation und Stadtmarketing (ehemals Presse- und Informationsamt), Fünferplatz 2, 90403 Nürnberg, senden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

