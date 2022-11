Fahrer in Nürnberg fallen aus: Massive Einschränkungen im Fahrplan – bis Dezember

Von: Felix Herz

Die Nürnberger Verkehrsgesellschaft leidet unter vielen Krankheitsausfällen und muss den Fahrplan ändern (Symbolbild). © Zoonar / IMAGO

Die Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) hat mit einem hohen Krankenstand zu kämpfen. Das wirkt sich nun auf den Fahrplan aus – bis in den Dezember.

Nürnberg – Ein hoher Krankenstand bei der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) zwingt die Administration zum Handeln. Wie der BR berichtet, sind die krankheitsbedingten Ausfälle unter dem Fahrpersonal dermaßen hoch, dass der Fahrplan angepasst werden muss.

Fahrplanänderung in Nürnberg: Zu viele Krankenfälle

Insgesamt fahren Busse und Bahnen bis zum 10. Dezember seltener. In der Ankündigung der VAG heißt es: „Mit den Anpassungen, die von Montag, 7. November, bis einschließlich Samstag, 10. Dezember 2022, gelten, können wir weiterhin einen stabilen und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.“ Betroffen von den VAG-Fahrplanänderungen sind Busse, Trambahnen und die U1:

U-Bahn-Linie 1 : Hier fahren die ab Eberhardshof eingesetzten Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten nur noch bis Messe.

: Hier fahren die ab Eberhardshof eingesetzten Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten nur noch bis Messe. Trambahn-Linie 4 fährt nach Ferienplan – in der Hauptverkehrszeit also nur alle zehn, statt alle fünf Minuten.

fährt nach Ferienplan – in der Hauptverkehrszeit also nur alle zehn, statt alle fünf Minuten. Buslinie 34 fährt Montag bis Freitag alle 20 Minuten, statt alle zehn.

fährt Montag bis Freitag alle 20 Minuten, statt alle zehn. Ringbus-Linien 35/65 : 20-Minuten-Takt von Montag bis Freitag ab 9 Uhr – Verstärkte Schülerverkehrsfahrten bleiben bestehen.

: 20-Minuten-Takt von Montag bis Freitag ab 9 Uhr – Verstärkte Schülerverkehrsfahrten bleiben bestehen. Buslinie 36 : Samstags im 20-Minuten-Takt statt alle zehn Minuten.

: Samstags im 20-Minuten-Takt statt alle zehn Minuten. Bus-Linie 55 : Nur noch montags bis freitags zwischen 7 Uhr und 9 Uhr alle zehn Minuten, ansonsten im 20-Minuten-Takt. Schülerverkehrsfahrten bleiben bestehen.

: Nur noch montags bis freitags zwischen 7 Uhr und 9 Uhr alle zehn Minuten, ansonsten im 20-Minuten-Takt. Schülerverkehrsfahrten bleiben bestehen. Bus-Linie 67: Verkehrt montags bis freitags bis 9 Uhr alle zehn Minuten, dann im 20-Minuten-Takt.

Fahrplanänderungen in Nürnberg: Gültigkeit bis Dezember

Die Meldung zu den Fahrplanänderungen in Nürnberg stammt vom Montag, 7. November. Seit Donnerstag, 10. November, ist aber klar: Die Corona-Quarantäne-Einschränkungen werden stark aufgeweicht, laut Söder solle man künftig trotz positiven Test, wenn man symptomfrei ist, in die Arbeit. Ob sich dies erneut auf den Fahrplan der VAG auswirken wird, diesmal im positiven Sinne, ist derzeit nicht absehbar. Stand jetzt dauern die Einschränkungen bis zum 10. Dezember an. (fhz)

