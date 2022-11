Nürnberg hoch verschuldet: Viele Maßnahmen – auch 500 Vollzeitstellen sollen gestrichen werden

Von: Felix Herz

Wegen hoher Schulden ist Nürnberg zu einem strengen Sparkurs verpflichtet – unter anderem sollen 500 Vollzeitstellen in der Stadtverwaltung gestrichen werden. Für manche könnte da ein Gang zum Arbeitsamt anstehen (Symbolbild). © Eckhard Stengel / IMAGO

Nürnberg ist hoch verschuldet – der Stadtrat berät aktuell den Haushaltsentwurf für 2023. Im Raum steht unter anderem ein massiver Stellenabbau.

Nürnberg – Es ist kein angenehmes Thema, über das der Stadtrat beraten musste. Fakt ist: Nürnberg ist hoch verschuldet. Im Februar hatte die Bezirksregierung von Mittelfranken den Haushalt als Kommunalaufsicht nur zähneknirschend und unter strengen Auflagen genehmigt. Die Folge ist ein strenger Sparkurs.

Nürnberg mit Schuldenberg: Massiver Stellenabbau wegen Sparkurs geplant

Am späten Donnerstagnachmittag, 17. November, stand nach einer sechsstündigen Beratung endlich der Haushaltsplan für 2023. Die hoch verschuldete Stadt will bis 2026 50 Millionen Euro jährlich einsparen. Im Anschluss an die Runde des Stadtrats erklärte Oberbürgermeister Marcus König (CSU), es sei gelungen, mit dem neuen Sparpaket zur Konsolidierung des Haushalts beizutragen. „Zugleich stärken wir durch die Beschlüsse wichtige Bereiche wie Kinderbetreuung und Bildung, Klimaschutz und Mobilität, Digitalisierung und Gesundheitsschutz“, so König laut Pressemitteilung des Rathauses.

Stadtratssitzung am 17. November 2022: Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU), Ober bürgermeister Marcus König (CSU) und Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD) – von links nach rechts. © Christine Dierenbach / Rathaus Nürnberg

Die finanziellen Probleme der Stadt gründen vor allem in steigenden Personal- und Energiekosten und Sozialausgaben. Im kommenden Jahren soll an vielen Stellen gespart werden – unter anderem sollen 500 Vollzeitstellen gestrichen werden. Wie diese kompensiert werden sollen, wird folgendermaßen erklärt:

Die Geschäftsbereiche der Stadt werden aufgefordert, Konzepte zu erarbeiten, welche Leistungen und Standards in Folge der Stellenreduzierungen gestrichen oder verringert werden müssen. Diese sind dann den jeweiligen Fachausschüssen beziehungsweise dem Stadtrat vorzulegen und zu diskutieren. Außerdem sollen durch die fortschreitende Digitalisierung von Verwaltungsprozessen mittelfristig Einsparungen umgesetzt werden.“

Haushalt 2023 in Nürnberg: Weitreichende Maßnahmen zum Sparen beschlossen

Doch nicht nur Vollzeitstellen sollen gestrichen werden. Die Stadt plant auch mit der Reduzierung von Großveranstaltungen, dem Schließen kultureller Angebote und möchte freiwerdende Stellen nicht neu besetzen. Hinzu kommt, dass verschiedene kulturelle Angebote für Bürgerinnen und Bürger teurer werden sollen – unter anderem Museumspreise und Leistungen auf den Nürnberger Märkten. Alle Fragen und Antworten zum Nürnberger Haushalt 2023 gibt es hier zum Nachlesen.

