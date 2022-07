Bahn und Busfahrten werden teurer: VGN beschließt deutliche Preiserhöhung

Von: Tanja Kipke

Ist der Zug für Fahrpreiserhöhungen im nächsten Jahr im VGN schon abgefahren, oder geht Nürnberg wieder einen Sonderweg bei den Ticketpreisen? © Nikolas Pelke

Ticketpreise steigen: Die Nürnberger müssen für Bahn und Busfahrten ab 2023 tiefer in die Tasche greifen. Der VGN kämpft mit „finanziellen Herausforderungen“.

Nürnberg – Durch das 9-Euro-Ticket fahren in Bayern viel mehr Menschen mit dem ÖPNV als noch vor zwei Monaten. Noch im August 2022 gilt das vergünstigte Ticket des Bundes. Dann müssen die Bürger wieder die ganz normalen Ticketpreise bezahlen, oder sogar mehr. Der VGN in Nürnberg hat nun beschlossen, die Preise ab 2023 sogar zu erhöhen. Die „finanziellen Herausforderungen“ würden diesen Schritt erfordern, wie es in einer Mitteilung heißt.

Nach 9-Euro-Ticket: VGN beschließt deutliche Preiserhöhung für Nürnberg

„Die Fahr­preise im VGN steigen ab dem 1. Ja­nu­ar 2023 um durch­schnitt­lich 3,02 Prozent an.“ Bedeutet, bei einem aktuellen Preis von 2,75 Euro für einen Einzelfahrschein im Stadtgebiet Nürnberg, zahlt man fast neun Cent mehr, also 2,84 Euro. Erstmals werde die Preiserhöhung durch einen neuen Index berechnet. Dieser Index setzte sich zu 50 Prozent aus der Einkommensentwicklung privater Haushalte und zu 50 Prozent aus der prognostizierten Kostensteigerung der Ver­kehrs­un­ter­neh­men zusammen.

„Die finanzielle Situation der rund 135 Ver­kehrs­un­ter­neh­men im VGN ist mehr als angespannt“, erklärt Geschäftsführerin des VGN, Anja Steidl. „Nach schwindenden Fahr­gast­zahlen durch die Pandemie steht mit den explodierenden Energie- und Kraftstoffpreisen die nächste finanzielle He­raus­for­de­rung vor der Tür. Die Ver­kehrs­un­ter­neh­men im VGN brauchen dringend mehr Mittel, um ihr An­ge­bot weiter leisten zu können.“

Video: Umfrage zum 9-Euro-Ticket: Mehrheit will dauerhaft günstiges Angebot

Nürnberg: Streit über 365-Euro-Ticket

Derzeit werden etwa 45 Prozent der Kosten für den ÖPNV durch den Verkauf von Fahr­scheinen gedeckt, den Rest trägt die öf­fent­liche Hand, heißt es weiter. „Andere Modelle zur Finanzierung des ÖPNV abseits der Nutzer- und Steuerfinanzierung müssen stärker diskutiert werden, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen“, so Steidl.

In Nürnberg wurde zuletzt hitzig über ein 365-Euro-Ticket diskutiert. Ein Bürgerbegehren sammelte Unterschriften, die Stadtspitze war dagegen. (tkip)

