Umbau des Nürnberger Volksbad: Sanierung soll bereits im Frühjahr 2022 beginnen

Bürgermeister Christian Vogel (r.) übergibt den Bauantrag an Planungs- und Baureferenten Daniel F. Ulrich vor dem Volksbad.

Bauantrag eingereicht

Bald heißt es Abschied nehmen vom alten Nürnberger Volksbad. Mit der Einreichung des Bauantrags wurde ein neuer Meilenstein im Umbauprojekt gelegt.

Nürnberg – Am Montag (31. Mai) hat Bürgermeister Christian Vogel den baldigen Start der Sanierungsarbeiten im Volksbads Nürnberg* verkündet. Wie die Stadt Nürnberg berichtet, übergab der Bürgermeister Christian Vogel den Bauantrag für den Umbau zur Prüfung an Daniel F. Ulrich, den Planungs- und Baureferenten der Stadt. Vogel beschrieb die Übergabe als weiteren wichtigen Meilenstein des Projekts.

Nürnberg: Bauantrag zum Umbau des Volksbad eingereicht - Sanierung bereits ab Frühjahr 2022

Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich sei zuversichtlich, dass der Antrag zeitnah genehmigt werde. Schon diesen Sommer soll das Volksbad geleert werden, damit im Frühjahr 2022 die Generalsanierungen beginnen können. „Wenn die Pandemielage es zulässt, werden wir uns im Herbst vom Volksbad, so wie es die letzten 25 Jahre vor sich hinschlummerte, gebührend verabschieden. Danach geht es endlich in ein neues Kapitel Volksbad“, so Bürgermeister Vogel.

Durch die anstehenden Sanierungen soll Nürnberg* mehr Wasserflächen verschafft werden. Dies gilt besonders für den westlichen Teil der Stadt, da es dort noch kein Hallenbad gibt. Zudem entstehen neue Übungseinheiten für Schulen und Vereine. Die Revitalisierung spielt eine bedeutende Rolle, um das Quartier zu beleben. Außerdem wird das Denkmal komplett saniert. Danach soll es wieder seinem ursprünglichen Nutzen dienen. Das alles in perfekter Lage mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung. . *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

