Vollsperrung an Kreuzung der Fürther Straße in Nürnberg - Umleitung für vier Tage

Wegen Arbeiten an einer Ampelanlage ist die Kreuzung an der Fürther Straße in Nürnberg gesperrt. Ab Mittwoch wird der Verkehr für vier Tage umgeleitet.

Nürnberg - Wegen Arbeiten an einer Ampelanlage ist die Kreuzung Fürther Straße/Obere Kanalstraße/Roonstraße in Nürnberg* ab Mittwoch (2. Juni), 21.00 Uhr, voll gesperrt. Die Arbeiten, unter anderem auch die Sanierung der Fahrbahndecke, sollen laut einer Mitteilung der Stadt Nürnberg* rund sieben Wochen dauern und haben bereits am 19. April begonnen.

Nürnberg: Wegen Vollsperrung an Kreuzung der Fürther Straße gibt die Stadt Umleitungsempfehlung

Die Vollsperrung soll jedoch bereits am Sonntagabend (6. Juni) wieder aufgehoben werden. Während die Roonstraße sowie die Obere Kanalstraße bis Abschluss der Bauarbeiten, voraussichtlich am 8. Juni gesperrt bleiben, kann die Fürther Straße ab Sonntagabend (6. Juni) wieder beidseitig befahren werden. Die Umleitungsempfehlung während dieser Bauphase führt ab Am Plärrer über die Rothenburger Straße, Von-der-Tann-Straße und die Maximilianstraße zur Fürther Straße.

In der Gegenrichtung von der Fürther Straße über Maximilianstraße, Von-der-Tann-Straße, Rothenburger Straße, Schlachthofstraße, Am Leonhardspark, Schwabacher Straße, Kohlenhofstraße, Steinbühler Straße, Am Plärrer. Eine Umleitungsempfehlung für Radfahrer ist vor Ort ebenfalls ausgeschildert und führt über die Mittlere Kanalstraße, Rohrmannstraße, Rietschstraße, Imhoffstraße, Fürther Straße, Bleichstraße, Obere Kieselbergstraße zur Roonstraße. In Gegenrichtung beginnt die Umleitung an der Kreuzung Roonstraße / Bärenschanzstraße und ist dann ab der Bleichstraße identisch mit der zuvor genannten Strecke, jedoch in umgekehrter Reihenfolge.

